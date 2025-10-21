KEY TO LIT、メンバーの好きなところは？「ViVi」初登場で5人の関係性を深堀り
【モデルプレス＝2025/10/21】KEY TO LIT（キテレツ）が、10月23日発売の「ViVi」（講談社）12月号に初登場する。
【写真】人気ジュニアグループ・KEY TO LIT、初アリーナツアーでのド派手演出
撮影が行われたのは、アリーナツアーのMCで「国立に立つ！」宣言が飛び出す少し前のこと。スタジオの場所は、偶然にも国立競技場の隣。朝から元気なKEY TO LITの5人に迫った。2月に結成され、KEY TO LITというグループ名、個性あふれるメンバーがどんな化学変化を起こしていくのか注目の彼ら。5人の関係性を深掘りした自己紹介やロングインタビューまで掲載されている。自己紹介と合わせて、各メンバーの好きなところもこっそりと聞いている。
ロングインタビューでは、アリーナツアーの制作過程のことを深掘りしつつ、速すぎるメンバーの掛け合いが目に浮かぶような雰囲気をそのままに掲載。集合カットを撮影している時も、おしゃべりが止まらないKEY TO LITであった。
今回の特集は4Pだが、掲載画像はボリュームの29カット。撮影中はメンバーにデジカメを渡し、メンバーのオフショットを撮影してもらった。構図に凝る人、奇跡の瞬間をとらえたい人、2ショットを嫌がる人…？メンバーの関係性がわかる、ラフな表情が捉えられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆KEY TO LIT「ViVi」初登場
◆KEY TO LIT、メンバー撮影カットでラフな表情披露
