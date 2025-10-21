庄司智春が撮影、妻・藤本美貴の振り向きショット公開「夫に見せる笑顔が尊い」と話題に
【モデルプレス＝2025/10/21】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が10月19日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴の振り向きショットを公開した。
【写真】庄司智春「振り向いたから撮りました」藤本美貴の素
庄司は「＃俺のオンナ」とハッシュタグをつけ「撮っても良いんだよって振り向いたから撮りました」とシャツにパンツのラフなスタイルの藤本が、後方にいる庄司の方に振り向き笑顔を向けている写真を公開。2人で仕事のため宮崎に行った際の写真だといい「今日もミキティはご機嫌！」と綴った。
この投稿に、ファンからは「いつも仲良し」「夫に見せる笑顔が尊い」「庄司さんと一緒だからご機嫌なんですね」「幸せ夫婦」「ほっこり」などと反響が寄せられている。
庄司と藤本は2009年に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
