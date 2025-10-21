稲垣吾郎が大人げない俳優役で傑作ラブコメに挑む！ 『プレゼント・ラフター』来年2月〜上演決定
稲垣吾郎が主演を務めるパルコ・プロデュース2026『プレゼント・ラフター』が、2026年2月7日より東京・PARCO劇場、同年3月に京都・広島・福岡・仙台で上演されることが決定した。
【写真】倉科カナ、黒谷友香、桑原裕子ら、舞台『プレゼント・ラフター』キャスト陣をイッキ見
本作は、俳優、作詞、作曲、映画監督など、多彩な才能を発揮したマルチアーティストであり、ウィットに富んだ作風で数々のヒット作を生み出した、20世紀の英国を代表する劇作家ノエル・カワード（1899〜1973）による傑作ラブコメディ。1942年の初演以来、繰り返し上演されており、2017年には主演のケヴィン・クラインが3度目のトニー賞を受賞し、映画館でも上映された。2019年のマシュー・ウォーチャス演出版は、英国ロイヤル・ナショナル・シアターが厳選した傑作舞台をスクリーン上映するプロジェクト『ナショナル・シアター・ライブ』でも取り上げられ、初演から80年以上を経た今もなお注目を集め続けている。
舞台は高級アパートメントの一室。実力とカリスマ性を兼ね備え、誰からも好かれるスター俳優ギャリー。だが彼は人気俳優ならではの孤独感と老いへの恐れを抱え、私生活でも演技をしてしまう。まもなく海外ツアーへ出発する彼のもとへ、次から次へと個性的な面々が訪ねて来て、騒動を巻き起こし…。
ギャリー役には、知的な存在感を放ちながら、感情の機微を繊細に表現し、コメディからシリアスまで幅広く演じ分ける稲垣吾郎。稲垣は「10年ぶりに、新しくなったPARCO劇場に立てること、心待ちにしています。久々に大人のラブコメディを演じることが今から楽しみです。ぜひご期待ください」とコメントを寄せた。
ギャリーの妻役には、透明感と芯の強さを併せ持ち、リアルな感情表現を得意とする俳優・倉科カナが扮する。さらに、黒谷友香、広岡由里子、浜田信也、桑原裕子ほか、ギャリーを取り巻く個性豊かな人物を実力派の俳優陣が演じる。
演出は、登場人物の心情を丁寧に描くことで定評のある小山ゆうな。本作で稲垣と初めてタッグを組む。
軽妙な会話の中に、名声や欲望、孤独や葛藤が描かれた、深みのある大人のラブコメディ。タイトルの『プレゼント・ラフター』には、シェイクスピア由来の「刹那的な喜び」という意味も込められている。
パルコ・プロデュース2026『プレゼント・ラフター』は、東京・PARCO劇場にて2026年2月7日〜28日、京都・京都劇場にて同年3月4日〜8日、広島・JMSアステールプラザ 大ホールにて同年3月14日〜15日、福岡・福岡市民ホール 中ホールにて同年3月20日〜22日、仙台・電力ホールにて同年3月28日〜29日上演。
※演出・小山ゆうなのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■演出：小山ゆうな
昨年ご一緒した『ワタシタチはモノガタリ』のプロデューサーチームお2人から、長年上演を目指してきた稲垣吾郎さん主演の『プレゼント・ラフター』のお話を伺った時にとてもワクワクしました。
パルコ劇場で、稲垣吾郎さんをはじめ個性あふれる素敵な俳優さんたちと、信頼するクリエイターチームとともに、創作できることを楽しみにしております。
スタッフ・キャスト全員で、多才で、ファッションリーダーで、天才的センスのノエル・カワードから溢れ出たウィットに富んだ作品の魅力を日本のお客様にしっかりお届けできるよう稽古します。
