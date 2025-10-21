「待って！？」川島海荷、雰囲気ガラリなビジュアルにファン驚き「可愛すぎる」「極上に素敵」
女優の川島海荷が20日までにインスタグラムを更新。雰囲気ガラリな近影を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】メガネをかけてグッと大人っぽくなった川島海荷（ほか2枚）
川島が「美味しいかき氷食べに行った日」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、スリットの入ったワンピースを身に付けてメガネをかけた彼女が笑顔でカメラを見つめる様子が収められている。
大人っぽさが増した彼女の佇まいに、ファンからは「可愛すぎる」「えっ？？待って！？かわよいです」などの声や「極上に素敵な眼鏡美女」「美しいです」といったコメントが寄せられている。
■川島海荷（かわしま うみか）
1994年3月3日生まれ。埼玉県出身。子役として芸能活動をスタートし、2007年にはアイドルグループ「9nine」の加入。以降、9nineでの活動と並行して女優としても活躍。ドラマ『ブラッディ・マンディ』（TBS系）では主人公の妹を演じ、2009年に映画『携帯彼氏』、翌年公開の映画『私の優しくない先輩』で主演を務めている。2016年7月にグループを脱退すると、同年10月には情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）の総合司会に就任。2019年3月まで出演した。プライベートでは2024年12月に競泳日本代表選手の中村克と結婚している。
引用：「川島海荷」インスタグラム（＠umika_kawashima）
