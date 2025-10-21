伊藤健太郎、サーフ姿で見せた筋肉美に絶賛「引き締まったボディ！」「カッコ良すぎます」
俳優の伊藤健太郎が20日までにインスタグラムを更新。オフの時間を海で楽しむオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】伊藤健太郎、Tシャツ＆キャップのカジュアルな装いも公開
伊藤が「海は癒されますね」と投稿したのは複数のオフショット。上半身裸でサーフボードを抱えるバックショットや、サーフィンに興じる様子を記録した動画、さらにTシャツ＆キャップ姿の伊藤が笑顔で食事をする姿も収められている。投稿の中で伊藤はファンに「寒くなってきました、皆さんご自愛くださいな」と呼びかけている。
彼のオフショットにファンからは「引き締まったボディ！」「カッコ良すぎます」「かっこいい姿と美味しく食べている姿は最高です」などの声が集まっている。
■伊藤健太郎
1997年6月30日生まれ。東京都出身。2014年、健太郎名義でドラマ『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』（フジテレビ系）に出演し俳優デビュー。2018年、ドラマ『今日から俺は!!』（日本テレビ系）への出演を前にした6月に、芸名を伊藤健太郎へ改名。以降、連続テレビ小説『スカーレット』（NHK総合）、大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合）などの話題作に出演。10月からは出演作『ストロベリームーン 余命半年の恋』が劇場公開されている。
引用：「伊藤健太郎」インスタグラム（@kentaro_official_）
