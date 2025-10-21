モー娘。卒業の生田衣梨奈、香港ディズニーの“卒旅ショット”が話題「天才的に可愛すぎる」「神ですか？？」
モーニング娘。元メンバーでタレントの生田衣梨奈が20日にインスタグラムを更新。香港ディズニーランドでのオフショットを公開すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】“卒旅”を満喫する生田衣梨奈（ほか2枚）
今年7月にグループを卒業した生田が「卒業旅行に香港ディズニーランド行ってきた」と投稿したのは、複数のオフショット。写真には、城をバックにはにかみながらピースサインを見せる様子やパーク内でスイーツを楽しむ姿が収められている。投稿の中で生田は「一緒に行ったの誰でしょう」とファンに問いかけつつ「波乱の旅やったけど楽しかったなぁ〜！」と旅を締めくくっている。
彼女の投稿にファンからは「天才的に可愛すぎる」「神ですか？？」「今日もえりぽん癒し〜」などの反響が集まっている。
■生田衣梨奈（いくた えりな）
1997年7月7日生まれ。福岡県出身。オーディションを経て2011年1月にモーニング娘。9期メンバーとしてグループに加入。2014年にサブリーダーになると、2023年11月にはグループの10代目リーダーに就任。2025年7月に武道館で行われたコンサートをもってグループおよびハロー！プロジェクトから卒業した。
引用：「生田衣梨奈」インスタグラム（@erina_ikuta.official）
