豊昇龍と佐田の海がプレミア名門の本拠地を訪れた

大相撲ロンドン公演に出場した74代横綱の豊昇龍と佐田の海が現地時間10月20日、イングランド・プレミアリーグのスタジアムを訪問した。

SNSでは「横綱も楽しんでる」「これは嬉しい！」など注目を集めている。

ロンドン公演で優勝した豊昇龍はチェルシーの本拠地「スタンフォード・ブリッジ」を訪れた。大相撲協会公式X（旧ツイッター）では、実際の観客席に座った豊昇龍の様子を公開。チェルシー公式Xでは「大相撲の横綱が世界チャンピオンのホームを訪問します」と豊昇龍を歓迎した。

一方の佐田の海はアーセナルの本拠地「エミレーツ・スタジアム」を訪問。選手が使用しているロッカールームに足を運び、写真撮影をした。アーセナルからサプライズで「25 SADANOUMI」の特別ユニフォームがプレゼントされるなど、 歴史あるスタジアムを満喫した様子だった。

SNSではこの光景に「楽しそうでなにより」「横綱も楽しんでる」「羨ましい」「サプライズすっごい！！！」「良すぎるな」「これは嬉しい！」「熱烈に応援したくなるね」「めっちゃ似合うな」などコメントが寄せられ、相撲とサッカーの異文化交流が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）