◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ ブルージェイズ４―３マリナーズ（２０日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースの“決戦相手”がブルージェイズに決定し、ネットがざわついている。

ア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦が２０日（日本時間２１日）、ブルージェイズの本拠地で行われ、ブルージェイズが７回にジョージ・スプリンガー外野手の劇的な３ランで逆転し４―３で勝利。対戦成績を４勝３敗として１９９３年以来３度目のリーグ優勝を飾った。

２４日（同２５日）からナ・リーグ優勝で昨年ワールドシリーズ（ＷＳ）優勝の大谷翔平投手（３１）擁するドジャースとＷＳで対決。先に４勝した方が世界一となる。ＷＳは全試合、日本時間午前９時開始。

ブ軍は２０２３年シーズン終了後にエンゼルスからＦＡになった大谷の移籍候補として最後まで残っていた球団の一つ。トロント行きの飛行機に搭乗したという怪情報も飛び交い、大谷は「行った行かないに関しては、僕もびっくりしていたので、ファンと同じ心境ではいた。ニュースで言われて、僕は乗ってないんだけどなと」と当時を振り返っていた。

それだけにネット上では「大谷がトロント行きの飛行機に乗るぞ！」「大谷翔平ってドジャース入団前はブルージェイズという話もあったよな ワールドシリーズで戦うのは何か縁なのか？」「始球式は大谷さんに間違えられたビジネスマンがするかな」などの声が。

そのほか「ブルージェイズの勢いやばい」「トロント遠い…頑張れドジャース！」「フリオ（ロドリゲス）とローリーが打って負けるならブルージェイズが相当強いってことか」「これは手強いぞぉドジャース！」「４年前アメリカンリーグのホームラン王を争ったこの２人がこの頂上決戦で再びマッチアップ。大谷翔平ｖｓゲレロ」などとドジャースの２連覇なるか、熱い戦いを期待する声が数多く上がっていた。