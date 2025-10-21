コスプレイヤー、ポートレートモデル、グラビアアイドルとして活躍中のこまめのファースト写真集『無邪気と誘惑の夏少女』が、10月31日（金）に発売される。

透明感あふれる美肌と、あどけないルックスで人気急上昇中の長野県出身の天然素材美少女・こまめ。初の紙版の写真集となる本作は、故郷・信州や小豆島の美しい夏を舞台に、その魅力を余すことなく解放した一冊に。撮影は青山裕企氏が担当した。

川でびしょ濡れになってはしゃぐ無邪気な表情や、浴衣姿でスイカを食べるノスタルジックな一瞬…。その一方で、煽情的な衣装やポーズで、小悪魔のような魅力を振りまくカットの数々も収録されている。

発売に先立ち、10月26日（日）に、東京・秋葉原の書泉ブックタワーで発売記念イベントの写真集お渡し会が開催される。

また、本作は電子書籍版も10月31日（金）に同時発売予定。こちらは本編に収録しきれなかったアザーカット「35カット」を巻末に収録した豪華仕様となっている。

こまめ プロフィール

6月12日生まれ、長野県出身。

長野県が生んだ天然素材美少女。透明感あふれる美肌と少女のようなあどけないルックスが魅力的なモデル。天真爛漫な表情や高い表現力を生かしてポートレートモデルとして活躍中。また、コスプレ活動にも力を入れており、そのクオリティーの高さからSNSでもたびたび話題になっている。

書誌情報

発売日：2025年10月31日（金）

定価：3,630円（税込）

仕様：A4判 128ページ

発行：株式会社玄光社

ISBN：9784768330821

Amazon販売ページ：https://amzn.to/4h7OleP

＜発売記念イベント＞

開催日時：2025年10月26日（日） 16:00〜

開催場所：書泉ブックタワー（東京都千代田区神田佐久間町1-11-1）

申込サイト：https://t.livepocket.jp/e/m1qdv

【電子版限定アザーカットつき】「こまめ1st写真集 無邪気と誘惑の夏少女」

発売日：2025年10月31日（金）

希望小売価格： 3,300円＋税

Kindle Store：https://amzn.to/475YQum

