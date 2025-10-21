ＭＢＳラジオは２１日、８人組ユニット・ダウ９００００のラジオ特番「ダウ９００００の演技旅行」の放送（第１回＝２３日・後８時、第２回＝来年１月２日・後１１時）を発表した。

今番組は、同ユニットがさらに演技の幅を広げるべく、毎回新たな主宰のオリジナル脚本でラジオコント・ドラマに挑戦。脚本担当は第１回にアキナ山名文和、第２回にモンスターエンジン・西森洋一といった関西実力派芸人が顔をそろえる。

脚本は完全新作書き下ろし。学生時代から蓮見翔（ダウ９００００主宰）の脚本に慣れ親しんだメンバーたちが、蓮見以外の主宰のもとどのような演技に臨むのか、初の試みとなる８人のコント脚本に注目が集まる。蓮見は「８人で同時にしゃべるラジオはあんまりやってこなかったので新鮮で楽しかったです。大阪の尊敬する芸人さんたちにコントを書いていただけたのもすごくうれしいです。旅行と言えど収録日みんな日帰りでした！」と裏側を明かした。

ほとんど共演のないダウ９００００と関西実力派芸人たちとのネタ作り秘話・コント論も聞ける内容となっている。ＹｏｕＴｕｂｅ、各種Ｐｏｄｃａｓｔにてアーカイブも配信予定している（２週間限定）。