西武は２１日、３０日から１１月１７日まで宮崎・南郷と埼玉・所沢に分かれて行われる秋季キャンプの参加メンバーを発表した。休養日は１１月３日、８日、１３日。

参加選手は以下の通り。

▽南郷組

【投手】

隅田知一郎、佐藤隼輔、武内夏暉、山田陽翔、成田晴風、狩生聖真、篠原響、宮沢太成、三浦大輝、冨士大和、佐藤爽、

【捕手】

古賀悠斗、柘植世那、古市尊、是沢涼輔

【内野手】

仲田慶介、斎藤大翔、源田壮亮、山村崇嘉、滝沢夏央、村田怜音

【外野手】

渡部聖弥、蛭間拓哉、古川雄大、西川愛也、仲三河優太、岸潤一郎

▽所沢組

【投手】

上田大河、渡辺勇太朗、高橋光成、与座海人、松本航、田村伊知郎、糸川亮太、甲斐野央、ボー・タカハシ、羽田慎之介、杉山遙希、今井達也、佐々木健、黒木優太、黒田将矢、中村祐太、平良海馬、菅井信也、浜屋将太、上間永遠、シンクレア、森脇亮介、川下将勲、木瀬翔太

【捕手】

牧野翔矢、龍山暖、野田海人

【内野手】

児玉亮涼、外崎修汰、元山飛優、佐藤太陽、平沢大河、高松渡、古賀輝希、野村大樹、谷口朝陽、金子功児、福尾遥真

【外野手】平沼翔太、林冠臣、奥村光一、ラマル、澤田遥斗、オケム