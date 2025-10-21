土屋太鳳「小学5年生くらいからやりたいと思っていた」こと、実現できた

女優の土屋太鳳（30歳）が、10月20日に放送されたラジオ番組「Blue Ocean」（TOKYO FM）に出演。「小学5年生くらいからやりたいと思っていた」ことを語った。



映画「盤上の向日葵」やNetflix配信ドラマ「今際の国のアリス」に出演している土屋太鳳が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。これからの仕事として朗読劇「ぼうけんの星」を、姉の土屋炎伽、弟の土屋神葉の3人で行うと話し、「小学5年生くらいからやりたいと思っていたことなので、まさか実現出来るとは、という感じです」と語る。



土屋は当時、チャリティをやりたいと思っていたが、自分も子どもだったのでできなかったそうで、「30歳にもなりましたので、しっかり自分の本当にやりたかったことを巡らせていけるように、沢山の人の力を借りながら姉妹、弟、家族で挑むつもりです」と語った。