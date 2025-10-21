¿·Ì¾¿À¤ËÄ¾·ë¡ª ¡È¾Æ¤Êª¤ÎÄ®¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ñÆ»¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î»þÃ»¸ú²Ì¤Ï¡© ·×²è¿Ê¤à¡Ö¿®³ÚÆ»Ï©¡×
¿·Ì¾¿À¤Î¿®³ÚIC¤ËÀÜÂ³
¡¡¹ñÆ»307¹æ¡Ö¿®³ÚÆ»Ï©¡×¤Î·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·×²è¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¡Û¹ñÆ»307¹æ¡Ö¿®³ÚÆ»Ï©¡×¤Î·×²è¥ë¡¼¥È
¡¡¹ñÆ»307¹æ¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤ÎÉ§º¬»Ô¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢¹Ã²ì»Ô¤äµþÅÔÉÜµþÅÄÊÕ»Ô¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤Ë»ê¤ë±äÄ¹Ìó110km¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡¿®³ÚÆ»Ï©¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¹Ã²ì»Ô¤Î¿®³ÚÄ®²«À¥¡Ê¿·Ì¾¿À¿®³ÚIC¡Ë¤«¤é¿®³ÚÄ®Ä¼»Ý¤Þ¤Ç¤Î2.9km¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£¸½Æ»¤Îº®»¨´ËÏÂ¤ä°ÂÁ´À¸þ¾å¡¢¿·Ì¾¿À¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¶¯²½¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë2000Ç¯ÅÙ¤«¤é»ö¶È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ»Ï©¤ÏÉý°÷20.75¡Á25.5m¡¢¼ÖÆ»4¼ÖÀþ¡¢Àß·×Â®ÅÙ60km/h¤ÇÀ°È÷¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿®³ÚICÉÕ¶á¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë80m¤Î¤ß¤¬2008Ç¯2·î¤Ë2¼ÖÀþ¤Ç³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯10·î¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¶áµ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ç»ö¶ÈÉ¾²Á´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¿®³ÚÆ»Ï©¤¬¿³µÄÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áµ¦ÃÏÀ°¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÑÃÏ¿ÊÄ½Î¨¤ÏÌó26¡ó¡¢»ö¶È¿ÊÄ½Î¨¤ÏÌó18¡ó¡Ê¤¤¤º¤ì¤â2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë¡£Êª²Á¾å¾º¤ËÈ¼¤¦»ñµ¡ºàÈñ¤äÏ«Ì³Èñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÈ¼¤¦Áý³Û¡¢ÃÏÈ×²þÎÉ¹©¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤êÁ´ÂÎ»ö¶ÈÈñ¤Ï17²¯±ßÁý¤¨¡¢97²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±èÀþ¤Î¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ç¤¢¤ëÈ¾ÌÌ¡¢À¤ÂÓ¿ô¤ä¼«Æ°¼ÖÊÝÍÂæ¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ç¡¢¹ñÆ»307¹æ¡Ê¸½Æ»¡Ë¤Î¸òÄÌÎÌ¤ÏÍÆÎÌ¤ÎÌó1.6ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿®³ÚÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤Ç¡¢Ìó2Ê¬¤Î½êÍ×»þ´ÖÃ»½Ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¶È¤Ï¸½ºßÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶ÈÉ¾²Á´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï»ö¶È¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¤«¤é·ÑÂ³¤¬ÂÅÅö¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶áµ¦ÃÏÀ°¤Ï°ú¤Â³¤Áá´ü³«ÄÌ¤òÌÜ»Ø¤·¥³¥¹¥È½Ì¸º¤ËÅØ¤á¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿®³ÚÆ»Ï©¤Î½ªÅÀ¡Ê¿®³ÚÄ®Ä¼»Ý¡Ë¤«¤éÀè¤â¥Ð¥¤¥Ñ¥¹Æ»Ï©¤Î»ö¶È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î¸©»Ü¹©¤ÎÄ¹Ìî¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ê±äÄ¹6.8km¡Ë¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿®³ÚIC¤«¤é¿®³ÚÄ®ÛÐ¸¶¤Þ¤Ç¤¬°ìËÜ¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹Æ»Ï©¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
