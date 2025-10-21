ウェスティンホテル東京のスカイバー「エスカリエ」にて、特別イベント「Day of the Dead」を開催。

「Asia’s 50 Best Bars」選出のバーテンダーとプレミアムテキーラ「クラセアスール」が織りなす、メキシコの伝統行事にちなんだ限定イベントです！

ウェスティンホテル東京「エスカリエ」Day of the Dead

期間：2025年11月1日（土）・11月2日（日）

時間：昼の部 12:00〜18:00／夜の部 19:00〜23:00（1日 Bar LIBRE代表 清崎雄二郎氏・Tama Tsuboi氏出演、2日BarLIBRE池袋 マネージャー 長尾和明氏出演）

営業時間：

2025年11月1日（土）12:00〜24:30（L.O. 食事 22:30 ドリンク 24:00）

2025年11月2日（日）12:00〜23:00（L.O. 食事 22:00 ドリンク 22:30）

料金（チケット制）：2枚綴り 7,000円、3枚綴り 10,500円、4枚綴り 14,000円

場所：スカイバー「エスカリエ」（22F）

予約・問い合わせ：22F スカイバー「エスカリエ」Tel.03-5423-7283、Webサイト

都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」の最上階スカイバー「エスカリエ」にて、2025年11月1日・11月2日の2日間限定で「Day of the Dead」を開催。

メキシコの伝統行事「Day of the Dead（死者の日）」をテーマに、プレミアムテキーラ「Clase Azul（クラセアスール）」を楽しむ特別イベントです！

両日とも昼と夜の2部で構成し、ゲストバーテンダーが招聘されます。

2025年11月1日は「Asia’s 50 Best Bars」に選出された名店「Bar LIBRE（バーリブレ）」より、代表バーテンダーであり数々の世界大会で輝かしい優勝歴を誇る清崎雄二郎氏が登場。

2025年11月2日は「Bar LIBRE」より精鋭バーテンダー長尾和明氏を迎えての開催です☆

昼の部では、お子さん向けのフェイスペイントや本格的なモクテル、お菓子のプレゼントなど家族でメキシコの祝祭気分を楽しめるコンテンツを展開。

1日の夜の部には、Tama Tsuboi氏によるライブミュージックも開催します！

ハスキーでソウルフルな歌声が、五感で楽しむラグジュアリーなひとときをさらに演出。

プレミアムテキーラ「クラセアスール 死者の日限定ボトル」（イメージ）

店内は、美しい装飾が施された「クラセアスール」の死者の日限定ボトルやマリーゴールドなどで彩られ、鮮やかで幻想的な雰囲気に包まれます。

異国の文化と洗練された空間が融合する、特別な時間を堪能できるイベントです☆

清崎雄二郎氏オリジナルカクテル・フード

価格：各3,500円

イベントでは、清崎氏がこの日のために特別に創る限定カクテルや、メキシコを感じるフードメニューを提供。

練された技と感性でゲストを魅了し、イベント終了後は2025年11月末まで特別メニューとして販売されます！

カクテル「Silent Temple（サイレントテンプル）」

「クラセアスール レポサド」の芳醇な香りに、柚子緑茶とトニックの爽やかさが重なる「Silent Temple（サイレントテンプル）」

静寂の中に広がる、深い余韻を感じる一杯です☆

カクテル「Eternal Bloom（エターナルブルーム）」

「Eternal Bloom（エターナルブルーム）」は、「クラセアスール プラタ」がベース。

ボタニカルティーの華やかな香りと柑橘のアクセントが織りなす、永遠に咲き続ける花をイメージしたカクテルです！

フード「恵比寿牛チリコンカンのナチョス」「生ハムとチーズの盛り合わせ」

フードメニューには「恵比寿牛チリコンカンのナチョス」や「生ハムとチーズの盛り合わせ」をラインナップ。

メキシコを感じられ、カクテルにも合う内容が用意されます。

ゲストバーテンダー Bar LIBRE代表 清崎 雄二郎氏プロフィール

1978年、熊本県生まれのBar LIBRE代表、清崎雄二郎氏。

東京ドームホテルのメインバー「BAR2000」の立ち上げに携わりました。

その後、神楽坂「喜えん」にて店長として立ち上げから10年バーテンダーとして活躍し、2008年以降大手スピリッツメーカー主催のカクテルコンペ世界大会にて多数優勝。

2011年に自身の店、 池袋「Bar LIBRE」を開業。

「Asia’s 50 Best Bars 2025」に選出されました。

バーやレストランのコンサルティングやホテルスクールの講師も勤め、日本のバー業界において多岐にわたって活躍されています。

ゲストバーテンダー Bar LIBRE池袋マネージャー 長尾 和明氏プロフィール

香川県高松市出身のBar LIBRE池袋マネージャー、長尾和明氏。

2013年より地元のバーでバーテンダーとしての研鑽を積み、2017年に東京・池袋の「Bar LIBRE」に入社されました。

同年、ベトナム・ダナンでの「Bar LIBRE Da Nang」立ち上げに参加し、マネージャーを務めています。

2020年に帰国後は「Bar LIBRE 池袋」のマネージャーとして、国内外でのゲストバーテンディングを数多く行い、その技術とホスピタリティで高い評価を獲得。

2025年には、自身がマネージャーを務める「Bar LIBRE 池袋」が『ASIA’S 50 BEST BARS 2025』で第49位に選出されるなど、世界からも注目を集めています。

現在は「BAR TIMES store」グローバルアンバサダーとしても活躍中です。

「Day of the Dead」Escalier’sカクテル

写真左：Mari Lord、右：Daisy’s Night

期間：2025年10月20日（月）〜11月2日（日）

時間：

月〜木曜日 14:00〜23:00（L.O. 食事 22:00 ドリンク 22:30）

日・祝日 12:00〜23:00（L.O. 食事 22:00 ドリンク 22:30）

金曜日 14:00〜24:30（L.O. 食事 22:30 ドリンク 24:00）

土・祝前日 12:00〜24:30（L.O. 食事 22:30 ドリンク 24:00）

料金：各4,000円（税・サ込）

場所：スカイバー「エスカリエ」（22F）

2025年10月20日（月）〜11月2日までの期間、スカイバー「エスカリエ」では「Day of the Dead」Escalier’sカクテルを提供。

死者の日にあわせた、特別な一杯を堪能できます！

Daisy’s Night（デイジーズナイト）

「Daisy’s Night（デイジーズナイト）」は、闇夜を思わせるブラックマルガリータ。

ゴールドのテキーラとマリーゴールドを象徴するオレンジスライスが、静謐で神秘的なコントラストを描きます☆

Mari Lord（マリー・ロード）

マリーゴールド茶をふんだんに使い、クランベリーの酸味とクラセアスールの芳醇な甘みが響き合う「Mari Lord（マリー・ロード）」

花々の余韻に包まれる、ラグジュアリーなカクテルです！

メキシコの伝統行事「死者の日」にちなんだ、有名バーテンダーとプレミアムテキーラが織りなす特別イベント。

ウェスティンホテル東京の「Day of the Dead」は、2025年11月1日・11月2日の2日間限定開催です！

※メニュー内容や営業時間、メニュー提供時間は変更になる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post メキシコの伝統行事”死者の日”にちなんだ特別イベント！ウェスティンホテル東京「Day of the Dead」 appeared first on Dtimes.