KEY TO LIT、『ViVi』初登場 5人の関係を深掘り＆ “バチイケ”ショット29カットの大盤振る舞い
ジュニアグループ・KEY TO LITが、23日発売のファッション雑誌『ViVi』12月号（講談社）に初登場する。国立競技場すぐそばのスタジオで撮り下ろした、バチイケショット&インタビューをたっぷり掲載している。
【番組カット】だれが脚本を？青春感あふれる「最後の科目」
撮影が行われたのは、アリーナツアーのMCで「国立に立つ！」宣言が飛び出す少し前のこと。スタジオの場所が偶然にも国立競技場のお隣。朝から元気なKEY TO LITの5人がスタジオ入り、国立を横目に、アリーナツアー準備中の彼らに迫った。
2月に結成され、KEY TO LITというグループ名、個性あふれるメンバーがどんな化学変化を起こしていくのか大注目の彼ら。5人の関係性を深掘りするべく、自己紹介からロングインタビューまで展開する。
自己紹介と合わせて、各メンバーに好きなところもこっそり質問。ロングインタビューはアリーナツアーの制作過程のことを深掘りしつつ、速すぎるメンバーの掛け合いが目に浮かぶような、雰囲気そのままに伝えている。集合カットを撮影している時も、おしゃべりが止まらない。今回の特集は4ページだが、掲載画像は29カットと大ボリュームに。
撮影中、実はメンバーにデジカメをわたしており、メンバーがオフショットも撮影。構図に凝る人、奇跡の瞬間をとらえたい人、2ショットを嫌がる人……（？）とメンバーの関係性がわかる、ラフな表情を捉えている。キャラの強さと、それぞれの特技が光り新たなグループ像を作り出していくKEY TO LITの5人から目が離せない特集となっている。
【番組カット】だれが脚本を？青春感あふれる「最後の科目」
撮影が行われたのは、アリーナツアーのMCで「国立に立つ！」宣言が飛び出す少し前のこと。スタジオの場所が偶然にも国立競技場のお隣。朝から元気なKEY TO LITの5人がスタジオ入り、国立を横目に、アリーナツアー準備中の彼らに迫った。
自己紹介と合わせて、各メンバーに好きなところもこっそり質問。ロングインタビューはアリーナツアーの制作過程のことを深掘りしつつ、速すぎるメンバーの掛け合いが目に浮かぶような、雰囲気そのままに伝えている。集合カットを撮影している時も、おしゃべりが止まらない。今回の特集は4ページだが、掲載画像は29カットと大ボリュームに。
撮影中、実はメンバーにデジカメをわたしており、メンバーがオフショットも撮影。構図に凝る人、奇跡の瞬間をとらえたい人、2ショットを嫌がる人……（？）とメンバーの関係性がわかる、ラフな表情を捉えている。キャラの強さと、それぞれの特技が光り新たなグループ像を作り出していくKEY TO LITの5人から目が離せない特集となっている。