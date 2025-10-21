■MLB ア・リーグ優勝決定シリーズ ブルージェイズ4ー3マリナーズ（日本時間21日、ロジャース・センター）

アメリカンリーグの優勝決定シリーズ第7戦が21日、ブルージェイズの本拠地・ロジャース・センターで行われた。ブルージェイズが1対3とリードされた7回、G.スプリンガー（36）がプレーオフ4号の劇的逆転スリーラン、ブルージェイズが1993年以来、32年ぶり3度目のワールドシリーズ進出を決めた。

共に1977年のMLBエクスパンションで生まれた2球団が熱戦を見せて3勝3敗で迎えた最終戦、ドジャースの待つワールドシリーズ進出を決めるのはどちらになるか。32年ぶりのワールドシリーズ進出を狙うブルージェイズは2020年サイヤング賞投手のS.ビーバー（30）が先発。

マリナーズは1回、“イチローの愛弟子”1番・J.ロドリゲス（24）が2球目を捉えて、レフト線へツーベース、いきなり出塁し、ベース上で手を叩き絶叫、1回から気合が入っていた。そして、1死二塁から3番・J.ネイラー（28）がライト前へタイムリー、マリナーズが先制した。

マリナーズの先発は“試合開始から24球連続ストライク”というギネス世界記録を持つG.カービー（27）、先頭打者に四球を許すと、絶好調の3番・V.ゲレーロJr（26）にはレフト前ヒットとピンチを迎えた。2死一、二塁から5番・D.バーショ（29）がセンター前へタイムリー、ブルージェイズもすぐに同点に追いつき、1回から両チームトップギアでゲームに入った。

3回、マリナーズは先頭の1番・ロドリゲス、カウント2−2と追い込まれながらも、スライダーを上手くバットに乗せて、左中間スタンドへプレーオフ4号となる勝ち越しソロ、“イチローイズム”を引き継ぐ男が大一番で輝きを放った。

流れをつかんだマリナーズは4回、2死一、二塁で再び1番・ロドリゲス、ここでブルージェイズベンチは先発のビーバーを降板、2人目、L.バーランド（27）をマウンドへ。

ロドリゲスはナックルカーブを引っ掛けてしまいサードゴロ、マリナーズはチャンスを生かせず、ブルージェイズは何とか流れを止めた。

それでもマリナーズは5回、リーグホームランキング“60発男”、先頭の2番・C.ローリー（28）、続投となったバーランドのチェンジアップを上手くすくいあげて、ライトスタンドへプレーオフ5号ソロ、マリナーズはロドリゲス・ローリーの主力の一発で3対1とリードを広げた。

マリナーズは5回から今季15勝をあげたB.ウー（25）を中継ぎ登板、先頭打者に四球を許したが、1番・ベテランのG.スプリンガー（36）を空振り三振、2番・N.ルーカス（27）をショートゴロ併殺打と無失点に抑えた。

流れを変えたいブルージェイズも7回、4人目として第1戦、第5戦で先発したK.ゴーズマン（34）を4年ぶりとなる中継ぎ登板。先頭打者に四球を許すと、迎えるは1番。ロドリゲス、ここはショートゴロ併殺打に打ち取り、本拠地・ロジャース・センターも大歓声、続く2番・ローリーは2死走者なしで申告敬遠、3番・ネイラーには四球を与えて、2死一、二塁のピンチを招いた。この場面で4番・J.ポランコ（32）には5球全部スプリットでセカンドゴロ、ピンチを凌ぎ、本拠地のファンもスタンディングオベーションで迎えた。

このゴーズマンの作った流れに乗ってその裏、先頭打者が四球で出塁すると、続く8番・I.カンナ―ファレファ（30）がセンター前ヒット、3イニング目に入ったマリナーズのウーを捉え始めた。1死二、三塁でマリナーズベンチはウーからセットアッパーのE.バザード（30）にスイッチ。

ブルージェイズは1番・スプリンガー、2球目のシンカーを完璧にとらえて、レフトスタンドへプレーオフ4号の逆転スリーラン、ここまで静かだったブルージェイズベンチは大盛り上がり、本拠地は大歓声と大熱狂で次のプレーがなかなか始まらなかった。

リードしたブルージェイズは8回、2023年最多勝、5年連続2桁勝利のベテラン・C.バシット（36）が登板、6番・E.スアレス（34）を見逃し三振に抑えるなど3者凡退に抑えた。

9回には今季33セーブの守護神のJ.ホフマン（32）が登場、先頭の8番・L.リバス（28）から空振り三振を奪うと、9番・代打のD.キャンゾーン（28）も空振り三振、そして、1番・ロドリゲスも空振り三振で3者連続三振で締めて、ブルージェイズが1993年以来、32年ぶり3度目のワールドシリーズ進出が決定。ドジャースとの一戦に臨む。苦しみぬいたリーグ優勝決定シリーズ、勝った瞬間にゲレーロJrは涙を流し、チームメイトと抱き合った。

