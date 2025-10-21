ロンドン公演Vの横綱がサッカー名門クラブのピッチに降臨！四股を踏み、銅像には塩をまく ファン熱狂「なんて光栄なことだ」
チェルシーの本拠地スタンフォード・ブリッジを訪れた横綱・豊昇龍(C)Getty Images
横綱がサッカーの超名門クラブのグラウンドに降臨した。
イングランドのプレミアリーグ・チェルシーが、現地時間10月20日に公式インスタグラムを更新。大相撲のロンドン公演を制した横綱・豊昇龍が、本拠地のスタンフォード・ブリッジを訪れたことを伝えた。
チェルシーは「大相撲のチャンピオンが世界チャンピオンのホームを訪問」と記し、1本の動画を投稿。そこには緑を基調とした着物姿の豊昇龍がピッチサイドで、腰を落としてから四股を踏む様子が収められていた。
また、「WORLD CHAMPIONS」のゲートをくぐって登場し、クラブから寄贈されたと思われる「HOSHORYU」とプリントされたユニホームをロッカールームで飾る姿も。動画の最後には、チェルシーの英雄であるFWピーター・オスグッドの銅像に塩をまく場面も見られた。
現地ファンからすれば、想定外の“大物”の登場。コメント欄は歓迎の声にあふれ「なんて光栄なことだ」「四股を踏み、塩をまく。どちらも清められる仕草だ」「素晴らしいコラボだ」といった反応から、「彼はセンターバックでプレーできないか？」とジョーク交じりのメッセージも届いた。
日本相撲協会も公式インスタグラムで豊昇龍がスタンフォード・ブリッジへの訪問を報告。第74代横綱にちなみ、チェルシー側からプレゼントされた「74 HOSHORYU」のユニホームを手にしたり、ロッカールームでのサムアップや、観客席で万歳する写真などが掲載された。
