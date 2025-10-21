「金持ちはさらに金持ちに」ドジャースにカブス28歳外野手は“完璧にフィット”する　「25億円男」との再契約はほぼゼロ

タッカーはドジャースに完璧にフィットするか(C)Getty Images

ドジャースが今オフのFAの目玉であるカブスの28歳カイル・タッカーを獲得する動きを複数の米メディアが報じている。



ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』はドジャースの補強について「（アンチは）巨額の支出で野球を台無しにしているのではないかと疑問を呈しており、このチームがさらにスター選手でいっぱいになるという考えを受け入れられるものはほとんどいないだろう」と伝えた。

【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック

米紙『New York Post』のジョン・ヘイマン記者は「金持ちはさらに金持ちになるのか？ ドジャースは、ナ・リーグ最高のラインナップにうまく収まるであろうFA市場の目玉、カイル・タッカーの獲得に動くと予想されている」と報じた。

ドジャースの関係者はタッカーを気に入っていると言われていて、外野は彼らの唯一の弱点だと指摘。同記者は、タッカーが加わった場合の将来的な外野の布陣について、タッカーを右翼に配置し、テオスカー・ヘルナンデスを左翼に回すことができると予測した。

記事では「マイケル・コンフォートの2025年シーズンの長きにわたる不調を考えると、彼がチームと再契約する可能性はほぼゼロだ」と、タッカーと同じ外野手のコンフォートと再契約する可能性はないとみている。