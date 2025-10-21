ASUS JAPANは21日、Wi-Fiルーターの新製品「ROG Strix GS-BE7200X」を10月31日に発売すると発表した。メーカー希望価格は3万3120円。

最大7.2Gbpsの無線通信速度に対応し、10GWANポートを備えた高性能ネットワークが設計できる。

Wi-Fiの最新規格「Wi-Fi 7」（IEEE 802.11be、2.4GHz/5GHz）に対応しており、160MHz帯域や4096-QAM変調、マルチリンクオペレーション（MLO）のサポートにより、最大7.2Gbps（2.4GHz 1376Mbps＋5GHz 5764Mbps）の通信速度をサポート。複数デバイスを同時に接続しても遅延が少なく、ゲーミングデバイスを多く利用する環境でも快適に利用できる。

有線接続では、10G対応のWANポートと、2.5G LANが1つ、1G LANが4つ備えられている。さまざまなデバイスに対して最適な環境を構築できる。

ゲーミングルーターとしての特徴として、ゲーム専用の最適化機能「Gaming Network」搭載。ROG独自のモードで、デバイスごとの通信を自動的に識別し、ゲームの通信を優先して流すようにする。加えて、モバイルゲームブースト機能により、オンライン対戦時の遅延を最小限に抑えられる。

また、一般的なデバイスに対しても「Smart Home Master」機能を搭載。IoTデバイスや子供用のネットワーク、ゲスト用Wi-Fiなどを分離して管理できるほか、商用レベルのセキュリティ保護機能を備えている。