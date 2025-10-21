King Gnu・井口＆常田、「虚無シリーズ」再び？ USJで“怪しい”姿を披露「マジで意味がわからんすぎる」
King Gnu・井口理さんは10月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）にて、同バンドの常田大希さんと共にアトラクションを楽しむ様子を公開し、21日現在で48万ものいいねを獲得しています。
【動画】井口理＆常田大希の変装？コーデ
この投稿には、ファンから「マジで意味がわからんすぎる」「隠しステージにいる無害なタイプのクリボー」「目立たぬようにするためのアレなのかはしゃいでるが故の出で立ちなのか気になります」「なんか2人とも怪しい物売りの人みたい」「井口はんの虚無感と常田さんの表情がいつもツボ」といった声が寄せられています。また、常田さんの過去の投稿になぞらえて「虚無シリーズレギュラー化希望」との声も見受けられました。
(文:勝野 里砂)
「虚無」再び？井口さんは、1本の動画を掲載。動画内で井口さんは、人気作品『マリオシリーズ』のキャラクター・クリボーの帽子と星形のサングラスを身につけ、常田さんは頭に緑色のペイズリー柄スカーフを巻いています。2人はUSJの「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリアにある「ヨッシー・アドベンチャー」に乗っており、井口さんが笑顔でなく無表情でいることで、シュールな雰囲気に。
ハロウィンイベントではUSJでは、9月5日から開催されるイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」のメインテーマソングに、同バンドの新曲『SO BAD』を起用しています。楽曲はミクスチャーサウンドを進化させた鮮烈なナンバーで、イベントの世界観をさらに盛り上げる1曲です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
