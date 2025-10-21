King Gnu井口理「自分で思ってたよりおじさんだった」 常田大希が公開した生放送後の姿に衝撃「顔がしわくちゃ」
ロックバンド・King Gnuの常田大希が20日、自身のXを更新。同バンドのメンバーと生放送終わりの“晩酌タイム”を公開した。
【動画】常田大希に「100点オジ」と言われた、井口理の生放送後の姿
常田は「生放送後のオジサン」と題し、17日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（後9：00）の出演後と思われる動画をアップ。
ボーカル・井口理が、ビールを幸せそうに流し込み「うわ〜うまい！」と喉越しを楽しむ姿が捉えられている。続けて「飲みっぷりから見た目まで究極完全体の100点オジ」とつづり、井口の姿に「はははは」と笑い声が聞こえていた。
この動画を見た井口本人は「自分で思ってたよりおじさんだった」と投稿し、自身の姿に衝撃を受けた様子がうかがえる。
King Gnuの仲むつまじい投稿に、ファンからは「これはビールのCMきちゃいますね！」「井口くんを大好きな常田さん好き」「夫婦なの？」「ヨッシー乗ってるときと表情筋違いすぎる」「顔がしわくちゃなさとるん可愛すぎる」などの反響が集まっている。
