大阪マンゲキで活動のコンビ「ルーデンス」が解散発表 OBU-1グランプリで優勝などの実績
お笑いコンビ・ルーデンス（野西陽一、安田）が21日、それぞれのXを更新し、コンビ解散を発表した。
【動画】ルーデンス、マンゲキ10周年記念SPネタ
野西は「突然ではございますが、この度ルーデンスは解散することとなりました」と報告し、「これまでルーデンスを応援して下さった皆様、 短い間ではありましたが本当にありがとうございました」と感謝。
さらに「初の劇場メンバー入り、初の賞レース優勝等色々な経験を積ませてもらった相方には感謝しかありません。お笑いの道はまだまだ諦めていませんので引き続き応援して頂けますと幸いです！相方探しもしていますので、誰でも気軽にお声かけください！強くなって帰ってきます」としたためた。
安田も「短い期間でしたが、たくさん来てくれた方はもちろん、一度でも応援してくれた方、見てくれた方には感謝しかございません。笑っていただけたことは財産です！そして僕らみたいなものに絡んでいただいた、 先輩後輩同期にもほんとにほんとに感謝です！」と伝え、「個人的にここ最近体調不良もあり、最後に舞台に立てず申し訳ないです」とも明かした。
そして「性懲りなくもう少しお笑いにしがみつきたいなあとも思ってるので、体調にもよりますがまたすぐ活動していきます！現状は前を向きまくっております！本当にありがとうございました！」とつづった。
ルーデンスは、2024年1月結成。吉本興業大阪所属で、よしもと漫才劇場などで活動。愛知県大府市で開催の「OBU-1グランプリ2024」で優勝した。
