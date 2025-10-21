¥¹¥¿¥Ð¤ÇÊÔ¤ßÊª¤·¤Æ¤¿¤é¢ª¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ë¡Ä¡×¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤Î°ì¸À¤Ë6Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö²¿¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡©¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤Î¥¤¥â(@imokuechan)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£
½¡¶µ¤Î´«Í¶¡©¤È°ì½Ö¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Â³¤¯¸ÀÍÕ¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎŽ¢¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¤ï¤è¤½¤ìŽ£¤È»Ø¤ò¤µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¡¢»Ø¤ò¤µ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÊÔ¤ßÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤éºÇ¸å¡¢Ìë¤ÊÌë¤ÊÊÔ¤ßÊª¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦´°Á´¤Ë¾Â¡£¤ª¤Ð¤µ¤Þ¤Ï¿¿Íý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª¤Ð¤Á¤ã¤Þ¤¬»Ä¤·¤¿°ì¸À¤Ë¡Ä
ÌîÀ¸¤Î¥¤¥â¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¥¹¥¿¥Ð¤ÇÊÔ¤ßÊª¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ØÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿½÷À¤¬¡¢¤Õ¤ÈÂ¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ð¤ÇÊÔ¤ßÊª¤·¤Æ¤¿¤é²£ÄÌ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤Á¤ã¤Þ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤ÆŽ¢¤¢¤Ê¤¿¡Ä¡ÄÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤ï¤Í¡Ä¡ÄŽ£¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ŽµŽ¯¡ª½¡¶µ¤ÊÊª¸À¤¤¤À¤Ê¡ª(ÊÐ¸«)¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤éŽ¢¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¤ï¤è¤½¤ìŽ£¤È»Ø¤µ¤µ¤ì¤¿¥³¥ì🥺
¤ï¤¿¤·¤â¤ä¤Ð¤¤Êª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ª¤Ð¤Á¤ã¤Þ¡Ä
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ÞÁÇÅ¨ Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í »ä¤â¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Ð¤Á¤ã¤Þ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Ž°¡ª¡×¡Ö»ä¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Ð¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡²¿¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÔ¤ßÊª¤Ï°ìÅÙ»Ï¤á¤¿¤éÌá¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: AKI0509
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë