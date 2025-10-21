義母に対して大失言→「もう関わらないで」と言われて後悔…夫婦関係にも暗雲立ち込める【ママリ】

義母に対して失言し「もう関わりたくない」と言われた妻、夫との関係も不安だらけ

義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

私って最低ですよね…

産後すぐに旦那がキャバクラに行きました。

結婚前に作った借金も見つかりました。

産後に色々と傷つく事がありメンタルがやられてしまい、義母に相談した所。

義母に「なら（旦那を）追い出しな！」「あの子（旦那は）結婚向いてないタイプだからね…」と言われ、私は「どうやって育てたんですか？」と言ってしまいました…

義母は私が言ったその一言が頭に来たようでもう関わりたくないと言われています。旦那には「早く離婚しろ」と言っているようで、旦那は実家に住み別居しています。



旦那も私の味方という訳ではなく、義母が会いたくないって言っているからと実家に住んでる旦那を実家に送るときは「実家から離れた所で降ろして」と言われています。

旦那を実家に送る時に、毎回自分が惨めになります。



私がいけないのはわかります。

相手を傷つける一言を言ってしまいました。

反省してても謝る機会さえ頂けません。

旦那とも今後が見えません。



客観的な意見いただきたいです🙇‍♀️ 出典：

夫のことで義母に相談を持ち掛けた際、義母への一言で怒らせてしまったという妻の悩みです。結婚前の借金を黙っていたり、キャバクラに出かけたりして投稿者さんを怒らせたのは夫ですが、投稿者さんはその件で義母と言い争いになってしまったようです。



「客観的な意見をいただきたい」と呼びかける投稿者さんに対して、どんなアドバイスが寄せられたのでしょうか。

「親はわが子がかわいいもの」「まずは夫と話し合って」さまざまな声

夫とケンカになった末、義母を怒らせてしまった投稿者さん。夫とは再構築で合意しているそうですが、夫は現在実家に帰ってしまった状況だそう。現状に不安を抱えている投稿に対し、ユーザーからは「夫との問題に義母を巻き込んだことがよくなかった」という声が聞かれました。

もう大人になったら1人の人間。親に告げ口して代わりに叱ってもらおうなんて、思わない方がいいです。

親も自分の子が可愛いだろうし、言うなれば息子の嫁といえど他人に悪く言われたらいい気はしませんよね。 出典：

夫婦として結婚したなら、義母とは別世帯。告げ口のような行動を良く思わない義母もいるかもしれません。



また、義母としてはどんなによくないことをしていても、息子を悪く言われたらいい気はしないというのも頷けます。別のユーザーからも同様の声があがりました。

結局どんなクソ男に育ったとしても自分の子供はかわいいし突き放せないものなんだと思います、、

嫌味の一つも言ってやりたくなる気持ちもわかりますが

、いい歳した大人の粗相に対して親にまでつっかかってくるのは義母としたら怒って当然かなと。。

まずは再構築したいなら旦那さんと話し合うことかなと。

そして2人の意見でまた頑張ろうとなったときに義母さんには謝ればいいと思います！ 出典：

義母の怒りを買ったのは仕方ないとしつつ、義母との関係を修復する前に夫との話し合いを勧める声です。夫との話し合いの中で関係修復に向かうのであれば、義母との確執もしっかりと解消したいですよね。



義母との関係修復には、投稿者の謝罪が必要だと指摘する声もありました。

再構築する予定なのですか？

それなら旦那さんにどうにかして謝罪の機会を作ってもらわなきゃならないかなと思います（ ; ; ） 出典：

義母に対して失礼な物言いをしてしまったことは投稿者さん自身も気付いている様子。もしも家族関係を修復するなら、一度きちんと謝る必要があるかもしれません。



反対に、再構築は勧めないという声もあがっていました。

育て方にダメ出ししてしまったら、おそらくもう許してくれないと思いますし

そもそもそんなご主人とお義母さんなら縁切っていいと思います。時間も労力ももったいないです! 出典：

そもそもは夫の問題から起きたトラブルであり、義母も息子が妻を傷つけたことよりも、自分への批判に対する怒りを強めている様子。こうした義母と夫と家族を続けていくことに対して疑問視する意見です。



投稿者さんはこうした声に対し、以下のように返信しています。

旦那には再構築したいと言われています。

再構築できれば1番いいですが、旦那は実家に帰ってしまったし旦那の中で義母との関係が1番なようで前には進んでいません。 出典：

夫も再構築を望んでいるものの、別居状態で関係の修復は足踏み状態とのこと。義母とも一切会えておらず、関係修復にはかなりの時間と行動が必要そうですね…。

イライラしてうっかり発言…夫と相談して関係修復へ

さまざまな声を受けて、投稿者さんは以下のように当時を振り返っていました。

義母に相談したら旦那にお灸を添えてもらえると思ったのですが希望の意見ではなく、イライラしていて考えずに発言してしまいました。



旦那としては義母と関わらなくていいと言われているので、会う事さえ難しいかもしれませんが旦那に伝えてみます。 出典：

義母は自分の味方をしてくれると思い相談した投稿者さんですが、ヒートアップして母を怒らせてしまったことを反省しているようです。親しい関係であっても、義母は夫の母親であるということを忘れないようにすることが必要ですね。



家族間でのトラブルについて学びが多い投稿でした。

「集まる意味ある？」いとこ同士で集まるときにゲームばかり…親戚付き合いでモヤッとする

姪っ子甥っ子と集まる時に



みんながゲームばかりしてたらどう思いますか？



ちなみに持ってない子もいます。

（自分の子も持ってないです）



正直集まる意味あるのかと思ってしまいます。 出典：

今回の投稿者・Mさんがどういった状況で甥っ子や姪っ子と集まっているのか、この投稿だけでは分からないですが、せっかく集まっているなら「みんなで楽しめることをしたいな」という気持ちは分からなくもないですね。



ただ、頻繁に会っているとか、親同士の都合で子どもは仕方なく付いてきているだけ…となると少し見方は変わってくるかもしれません。さてこの投稿にママリユーザーからはどんなコメントが寄せられたのでしょうか。

どんな状況かによって意見はさまざま

そおゆうときは、したらダメって親が言わないとですよねー、、笑

うちの姪っ子甥っ子もゲームしてますけど、、、

一応ご飯中とかみんなで遊ぶ時はやめさせられてますね！ 出典：

「みんなで遊ぼう」が前提なら、みんなで遊べない状況を作ってしまうのは残念ですよね。子ども同士で状況を見渡せない年齢であるなら、大人が入ってある程度子ども同士の関係を作る必要がある気がします。

みんなで遊べる系のゲームならいいかなと思うのと、あとどのくらいの頻度で会ってるかにもよりますね..！



年に2-3回とかたまにならいいかなとは思います✨

私自身、たまーーーにしか会ってなかったいとことゲームした記憶は今でも楽しかった思い出があります！

ただ頻繁に会うのに、個人個人でしかゲームしてないとかなら、会う意味ある？？って思っちゃいますね😂 出典：

Mさんの投稿からは詳しい状況が分かりませんが、こちらのコメントにあるように、会っている頻度によって少し意見が変わるように思えますね。本当にごくたまに、の話であれば、甥っ子・姪っ子といえどあまり親しくないかもしれませんので、いきなり普段と違う遊びで「仲良く遊ぼう」は難しいかもしれません。



ゲームでつながれるのであれば、一緒にゲームをすることで仲良くなる場合もありますよね。

友達同士なら感じ悪いなと思いますが

親戚の集まりなら

親に付き合わされて

子供は退屈なだけってことも

あるでしょうから

ゲームしていても何とも思いません😌



自分の子には

ゲームを持たせない主義なら

本とか一人で暇が潰せる

何かを用意すれば良いだけですし、

ゲームの子は放っておいて

他の持っていない子と

一緒に遊んでも良いと思います🌟 出典：

こちらのコメントにもありましたが、子どもが「どんな理由で集まっているのか」によっても見え方は異なると思えます。甥っ子や姪っ子には会うけれど、主な目的が大人同士が会うためであれば、子どもは仕方なく親に付いてきている場合もあります。



また、甥っ子や姪っ子と会う時は「自分の子どもにはゲームはさせない」というのが親の考え方である場合は、その考えを相手にも強いるのは難しいかもしれません。



ただ、人と集まる時や、ある程度の人数が集まる時の最低限のルールは、親戚同士の集まりで学べることもあるので、子どもたちにはそうした場にいる時のマナーを教えてあげられるといいですね。

「おもしろそうじゃん」孫を預かりたがる義母の言い方にモヤモヤ、預けたくない嫁は心が狭い？

義母からの言葉にモヤモヤ



義母から「私が〇〇(息子)くん預かったらどういう反応するかな？今度試してみようよ！おもしろそうじゃん！」

と言われました。



息子は義母たちの娯楽ではないですし実験台でもないです。おそらく孫を可愛がりたいがために預かりたいだけなんだろうなあと思いますが、、、。



預けたくないって思ってしまった私は心が狭いのでしょうか？ 出典：

保護者側から祖父母にお願いして子どもを預かってもらうこともありますが、祖父母が孫を預かりたいというパターンもありますよね。今回の投稿者・Mさんは義母から孫を預かりたいそぶりをされたようです。しかし、義母の「おもしろそう」という言葉選びを見ると、親としてはあまりいい気持ちになるものではなかったようです。



「反応を見たい」「おもしろそう」という言葉から義母が自分本位に考えていそうだと感じたMさんは、子どもを預けたくないと思っています。一方、そうした考え方の分は心が狭いかもしれないという懸念もしているようです。

子どもは義母のおもちゃじゃない！預けないにはどうすれば？

今回のMさんの投稿には、他のママリユーザーもあまり良い気持ちを抱かなかったよう。Mさんの義母に対し、どう断ったら角が立たないかのアドバイスも寄せられていました。

適当に流して、預けない

うわ～なんか嫌な感じですね😅

qa.mamari.jp

今人見知り始まってすごい泣いちゃうんで～ってうまくかわして絶対預けたくないです😇笑 出典：

「何かあったら」と伝えて預けないという方や、人見知りの時期であることを伝えてかわすという方もいました。



理由がなければ子どもを預けないという方針でいれば、義母に無理やり預けさせられることもなさそうですよね。また、時期的な理由を伝えておけば、義母もしばらく待ってくれそうです。

「おもしろい」という言葉選びへの疑問をアピールする

私なら

qa.mamari.jp

「おもしろそうじゃん」という言葉にモヤモヤした気持ちを、何気なく伝えるという声もありました。「おもしろいってどういう意味ですか？」と尋ねてみるという方も。



義母としても悪気なく言葉選びに失敗している可能性もあるため、関係性によっては聞くのも選択肢ですね。

「泣くと思うので」と伝える

子供はおもちゃじゃないですからね💦

そんな風に言われるなら預けたくないです😭てか会いたくないです🥲



その場は流しますけど、もし次言われたら「多分お義母さんだと泣くと思うので大丈夫です～🥹」と言います☺️ 出典：

義母は「どういう反応をするかな」と言ってきているので、「人見知りで泣いてしまう」など反応を想像した上で断る手もありますね。



今回のようなケースの場合、義母自身が嫁から「預けたくない」と思われていることにが気づくのが一番ですが、そうでないなら距離を取って預けないのが無難そう。あくまで保護者は両親なので、預けるように要求されても嫌なら預けなくて良いでしょう。



子どもと接する時は「大人が楽しいか」ではなく、子どもが幸せかどうかを大切にしたいですね。

