「〜しとお？」など語尾に特徴がある神戸弁。京阪神の中でも少し特殊でありながらも、馴染みある言葉として浸透している。関西を中心に活躍するお笑いコンビ「はるかぜに告ぐ」のとんずは神戸市須磨区出身。神戸弁と知らずにこれまで使用してきたものが多かったそうで、自身が大阪に来て驚いたとか。相方・堺市出身の花妃と地域トークで盛り上がった。

はるかぜに告ぐ・とんず

☆☆☆☆



【話聞いとん？】【今なにしとん？】





「話聞いてる？」「今なにしてる？」の意味。語尾に「とん」をつけるのが特徴。きつい口調にも聞こえるが、神戸市内では一般的に使用されている。ちなみに、「来ますか？」のことを「こん？」「今日こんの？」というのも神戸弁あるあるだとか。

【バリおもろい】【バリ使う】



「めっちゃ」の同意語である「バリ」。関西全域で使う言葉ではあるが、特に神戸では一般的に浸透しているという。とんずによると、テンションが上がったら「バリ」の最上級、「バリくそ」と言ってしまうこともあるそう。



【どこどこ行ったん？】【誰々きたん？】【何何買うん？】



「どこ」「誰」「何」を、なぜか神戸人は繰り返して使うのだとか。知らずして使っていたとんずは局地的フレーズだったことに驚愕した。名前聞くときも「何何ちゃん？」と、とんずは聞いてしまうという。

はるかぜに告ぐ・花妃

【マルアイ行こ〜】



マルアイとは、兵庫県を中心に展開しているスーパー。これまた、「（大阪くるまで）神戸だけなんしらんかってん！」と話すとんず。続けて地元マルアイの横にある大きな滑り台の話題に。「メッチャ楽しいねん。こんどいこ」と興奮気味であった。



【サンライズ】



甘いビスケット生地を載せた、いわゆる一般的なメロンパンのこと。神戸では「ラグビーボール型のパン」のことをメロンパンと呼ぶのだそう。ちなみにとんずの地元では、サンライズのことを「ハイカラメロンパン」と呼んでいたそう。

神戸のメロンパン（イメージ）

☆☆☆☆



「コープさんでは『ハイカラメロンパン』って書いていた」と熱弁するとんずに対し、花妃は「コープ……さん!?」と疑問。どうやらコープに「さん付け」するのも神戸市民ならではのようだ。また校内で上履きを使用する概念がないなど、大阪・京都にはない“神戸独特の文化”についてのトークに花が咲いていた。

神戸人はコープに敬称を付ける？（イメージ）

※ラジオ関西『Clip火曜日』より

（2025年9月9日放送回）