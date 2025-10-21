「言葉づかい」「メロンパン」「コープ」…etc 神戸の“ちょっぴり特殊”な文化を若手芸人が紹介
「〜しとお？」など語尾に特徴がある神戸弁。京阪神の中でも少し特殊でありながらも、馴染みある言葉として浸透している。関西を中心に活躍するお笑いコンビ「はるかぜに告ぐ」のとんずは神戸市須磨区出身。神戸弁と知らずにこれまで使用してきたものが多かったそうで、自身が大阪に来て驚いたとか。相方・堺市出身の花妃と地域トークで盛り上がった。
☆☆☆☆
【話聞いとん？】【今なにしとん？】
【バリおもろい】【バリ使う】
「めっちゃ」の同意語である「バリ」。関西全域で使う言葉ではあるが、特に神戸では一般的に浸透しているという。とんずによると、テンションが上がったら「バリ」の最上級、「バリくそ」と言ってしまうこともあるそう。
【どこどこ行ったん？】【誰々きたん？】【何何買うん？】
「どこ」「誰」「何」を、なぜか神戸人は繰り返して使うのだとか。知らずして使っていたとんずは局地的フレーズだったことに驚愕した。名前聞くときも「何何ちゃん？」と、とんずは聞いてしまうという。
【マルアイ行こ〜】
マルアイとは、兵庫県を中心に展開しているスーパー。これまた、「（大阪くるまで）神戸だけなんしらんかってん！」と話すとんず。続けて地元マルアイの横にある大きな滑り台の話題に。「メッチャ楽しいねん。こんどいこ」と興奮気味であった。
【サンライズ】
甘いビスケット生地を載せた、いわゆる一般的なメロンパンのこと。神戸では「ラグビーボール型のパン」のことをメロンパンと呼ぶのだそう。ちなみにとんずの地元では、サンライズのことを「ハイカラメロンパン」と呼んでいたそう。
☆☆☆☆
「コープさんでは『ハイカラメロンパン』って書いていた」と熱弁するとんずに対し、花妃は「コープ……さん!?」と疑問。どうやらコープに「さん付け」するのも神戸市民ならではのようだ。また校内で上履きを使用する概念がないなど、大阪・京都にはない“神戸独特の文化”についてのトークに花が咲いていた。
※ラジオ関西『Clip火曜日』より
（2025年9月9日放送回）