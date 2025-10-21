&TEAM、世界的バンドOneRepublicの来日公演にスペシャルゲストで出演決定！夢の共演が実現へ

10月28日にKR 1st Mini Album『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを控える&TEAM。

そんな&TEAMが、世界的ポップ・ロックバンド OneRepublic（ワンリパブリック）の電撃来日公演に、スペシャルゲストとして出演することが決定した。

OneRepublicは、名曲『Apologize』や『Counting Stars』、映画『トップガン マーヴェリック』の劇中歌『I Ain’t Worried』など、累計4100万枚を超えるセールスを記録し、世界的な成功を収めてきた。

グラミー賞受賞のヒットメーカーとしても知られるフロントマン、ライアン・テダーは、&TEAMの楽曲『Dropkick』のプロデュースに携わっており、リョウさyの音楽的なつながりが今回のステージでいよいよ結実する。

（画像提供＝YX LABELS）

OneRepublicの来日公演「ONEREPUBLIC “From Asia, With Love” 2026 in Japan」は、2026年2月25日にKアリーナ横浜、2月27日にGLION ARENA KOBEで開催予定だ。

前回の来日公演が即日ソールドアウトを記録したOneRepublic。そこに&TEAMが加わる今回の公演は、世代とジャンルを超えた夢の共演として、ここでしか味わえない特別な一夜となるだろう。ぜひ、この貴重なステージをお見逃しなく。

なお、&TEAMは、2025年4月23日にリリースした3rd SINGLE『Go in Blind（月狼）』が総出荷枚数100万枚を突破し、7月度ゴールドディスク認定において自身初の“ミリオン認定”を獲得するなど、日本を中心に圧倒的な人気を証明してきた。

日本発のグローバルアーティストとして、世界的バンドOneRepublicと共演するこの夢のステージに、ますます期待が高まっている。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。