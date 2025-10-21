シルヴェスター・スタローンの代表シリーズ『ロッキー』製作の舞台裏に迫る伝記映画『I Play Rocky（原題）』より、ファーストルック画像が公開された。

本作は、伝説的シリーズ『ロッキー』を通じてスタローンがアクションスターとして活躍する前の下積み時代に焦点が当てられる。スタローン役を演じるのは、「グランド・アーミー」（2020）『パープル・ハート』（2022）などに出演しているアンソニー・イッポリートだ。

公開された画像では、イッポリートが演じるスタローンが、グレーのスウェットとビーニー帽の姿で、愛犬バッカスと共に浜辺をランニングする姿を切り取ったものだ。たくましい筋肉や顔つきで、スタローンの若き姿を誠心誠意再現しているように見える。

この投稿をInstagramで見る

「アンソニー・イッポリート主演『I Play Rocky』製作が進行中です」とキャプションには記されている。「本作は、シルヴェスター・スタローンが『ロッキー』の脚本を書くだけでなく、ロッキー・バルボアそのものになる運命にあるという、揺るぎなく信念を抱いた実話を描く」。

監督は、『グリーンブック』（2018）でアカデミ賞作品賞・脚本賞に輝いたピーター・ファレリー。脚本を手がけるのは、『砂と霧の家』（2003）や『Z Bull ゼット・ブル』（2018）のピーター・ギャンブル。プロデューサーには、『ブラックアダム』（2022）のトビー・エメリッヒ、『グランドピアノ 狙われた黒鍵』（2013）のクリスチャン・バハが名を連ねる。ほか、永遠のライバルであるアポロ・クリードを演じた故カール・ウェザース役には『ビール・ストリートの恋人たち』（2018）で注目されたステファン・ジェームズが起用されている。

なお、本企画はスタローン本人も認知しているが、直接の関与はしないようだ。「もしかしたら参加して、何かアドバイスを与えることもできたかもしれなかったのに」と、を語ったこともある。