『太陽を抱く月』名子役キム・ソヒョン（26）、肩出しワンピ姿で洗練された美しさ披露【PHOTO】

ドラマ『太陽を抱く月』でブレイクした子役出身の女優、キム・ソヒョンの新しいプロフィールが公開された。

10月21日、所属事務所PEACHYは、キム・ソヒョンの多彩な魅力が盛り込まれた新しいプロフィール写真を公開した。

公開された写真のなかのキム・ソヒョンは、彼女ならではの洗練された美しさにスタイリッシュな感性を加え、一層深まった魅力を披露した。

自然なロングヘアと、フリルがポイントのホルターネックワンピースでスタイルを完成させた彼女は、優雅でありながらも成熟した雰囲気を醸し出し、視線を釘付けにした。

（写真＝PEACHY）キム・ソヒョン

（写真＝PEACHY）キム・ソヒョン

特に、スーパーを背景にロングブーツを合わせてシックな魅力を完成した。椅子に座ってカメラを見つめるキム・ソヒョンの余裕のある目つきとポーズは、ファッション誌の撮影を連想させる。

続けて、シンプルなワンピースに黒色のアウターを合わせ、片方の肩を露わにした彼女は、清純さと魅惑的な美しさの両方を披露した。幻想的でありながら儚い目つきに加え、自由奔放なポーズは、彼女のまた違う雰囲気を垣間見ることができる。

今回の新しいプロフィールを通じて多様な魅力を披露したキム・ソヒョンが、今後どんな作品を通じて新しい演技を見せるか、早くも期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ソヒョン プロフィール

1999年6月4日生まれ。6歳の頃から子役として数多くのドラマに出演し、2008年のドラマ『伝説の故郷』で正式デビューした。2012年、ドラマ『太陽を抱く月』の出演で知名度を上げ、キム・ユジョン、キム・セロンとともに韓国芸能界の「3大子役」と呼ばれた。『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』にコン・ユの妹役（前世）で出演。アニメ映画『君の名は。』の韓国語吹き替え版ではヒロイン・宮水三葉役の声を担当している。最近の主演作に『仮面の王 イ・ソン』『恋するアプリ Love Alarm』『ノクドゥ伝〜花に降る月明り〜』『月が浮かぶ川』（原題）など。