【モデルプレス＝2025/10/21】モデルの山田優が20日、自身のInstagramを更新。スラリと美しい脚を披露し、反響が寄せられている。

◆山田優、フリルワンピで美脚披露


山田は「お気に入りのワンピースで気分を上げてきます」と白の長袖フリルミニワンピース姿を公開。黒のブーツに合わせた装いにスラリと伸びる美しい脚を披露した。また、「きゅうに寒くなってきましたね。体調を崩しやすい気候なので、皆様お気をつけ下さいませ！」とファンの体調を気遣うコメントも掲載した。

◆山田優の美脚が話題


この投稿にファンからは「なんでも似合う！」「圧巻の脚の長さ」「スタイル抜群」「まっすぐで憧れる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

