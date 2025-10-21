久住小春、大胆オフショル姿に熱視線「色っぽい」「ため息出ちゃう」
【モデルプレス＝2025/10/21】元モーニング娘。で女優の久住小春が10月19日、自身のInstagramを更新。オフショルダーが印象的なコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元モー娘。美人女優「ため息出ちゃう」色っぽい姿
久住は「オフィショルだいすき 秋服可愛すぎる」（※原文ママ）と綴り、カフェの中や外でのショットを複数枚投稿。モヘア素材のトップスはオフショルダーとなっており、華奢なデコルテや美しい肩のラインをのぞかせている。胸元にサングラスを引っ掛けたショットでは、さらに大胆なアングルを披露している。
また、店舗の外でのバックショットなどでは美しい脚も披露しているが「UNIQLOのスカート中がショーパンになってて使いやすすぎる」とも付け加えた。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「背中のラインが綺麗」「似合う」「ため息出ちゃう」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
