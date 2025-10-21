LIL LEAGUE「CDTVライブ！」出演決定＆「Lollipop」ゾンビパフォーマンスビデオ公開
LIL LEAGUE
平均年齢18歳、6人組ボーイズグループLIL LEAGUEが、10月27日（19時00分~）放送のTBSテレビ『CDTVライブ！ライブ！』への出演が決定した。ハロウィン企画にて、"Lollipop" をパフォーマンスする。さらに、YouTubeで『Lollipop 〜Zombie Performance Video〜』も公開となった。
【動画】LIL LEAGUE「Lollipop」Zombie Performance Video（2025年）
『Lollipop 〜Zombie Performance Video〜』2025年はゾンビに仮装したメンバーが登場。LIL LEAGUEのハロウィン定番曲『Lollipop』のゾンビパフォーマンスビデオの公開に、コメント欄では「やっぱりHalloweenといえばLollipop」「Lollipopの季節きたねー!!!」「ビジュ爆発」と多くの反響があった。さらに、音声トラックを「日本語（解説）」に切り替えることで、ダンスパフォーマンス中の環境音を聴き楽しむことができる。