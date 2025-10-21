飼い主が突然腹痛に！→玄関に取り残された秋田犬の姿に7万いいね「シュールかわいい」「かなり従順」【ママリ】

腹痛に襲われた飼い主、健気に待つ秋田犬に7.6万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

おとと(@Ototocafe)さんが投稿したユニークな写真です。秋田犬は飼い主への忠誠心が厚いことでも、知られていますよね。





ある日、おととさんが秋田県の「ののちゃん」と散歩をしていたときのこと。急な腹痛に襲われて急いで帰宅し、トイレへ駆け込んだそうです。トイレから戻ってきてみると、玄関にそのまま置いて行かれたののちゃんが…

©Ototocafe

腹痛からのダッシュ帰宅後に、ほったらかしで玄関に待っていたののちゃん🤣🤣🤣

ごめんよぉ🙏

リードが顔に絡まって視界を遮っていても、何ら動じない姿に貫禄さえ感じます。それどころか、飼い主さんに「大丈夫だったの？」って心配しているようにも見えます。脱ぎ捨てられた赤い靴が、飼い主さんの緊急事態を物語っていますね。



この投稿には「モザイクみたいになってる」「ひも遊び満喫してる」「かなり従順」などのリプライが寄せられていました。ちなみに、以下はリードが絡まっていないののちゃん。

©Ototocafe

愛情に満たされていて、とても優しいお顔をしていますね。



飼い主さんと一緒に急いで帰宅し、リードが顔に絡まっても動揺せずに待てるののちゃん。日ごろから飼い主さんと深い愛情と信頼で、結ばれていることが伺えます。健気でかわいいののちゃんに、キュンとさせられると共に、ユニークな写真の紹介でした。

娘が撮影、コーギーと飼い主の後ろ姿に1万いいね

ぺち(@xzDjISkHbH5Sy4e)さんの投稿です。ペットと暮らす中で、しばしば愛を感じる瞬間がありますよね。たとえ言葉が通じなくても、家族の一員だと感じる瞬間は、大きな幸せを感じることができるのではないでしょうか。



投稿者・ぺちさんは、愛犬のコーギーと暮らしています。ある日、何気ない生活の一部を、ぺちさんの娘が撮影したそう。幸せと愛おしさがあふれる後ろ姿をごらんください。

©xzDjISkHbH5Sy4e

娘に撮られてた(￣▽￣)

ぺちさんがキッチンで準備をしていると、隣で様子を見ている愛犬。きっと、何気ない普段の光景なのかもしれませんが、仲の良さが伝わってきますね。ぺちさんの作っているものに興味があるのか、一生懸命のぞく姿がかわいらしいです。日常の何気ない瞬間にこそ、愛犬との幸せな時間があふれていますね。



この投稿に、「ほっこり」「仲の良しが溢れている」などのリプライが寄せられました。愛犬との信頼関係を感じる素敵な写真ですね。

「かわいく撮れました」超仲良しペットの姿に11万いいね

あめちゃん🐱(@cocoakumikoda)さんの投稿です。犬と猫が仲良くしているイメージを、あまり持たない方もいるのではないでしょうか？



しかし、長年家族として一緒に暮らす犬と猫は、深い絆で結ばれることもあるようです。あめちゃんさんが撮影した、愛猫と愛犬の仲の良さを感じるかわいい投稿をご紹介します。

©cocoakumikoda

ものすごーく 可愛く撮れました✨

わんちゃんの上にちょこんと座っている猫ちゃん。そして2人してじっとこちらを見ている、なんともかわいらしい写真ですよね。2人の距離が近い姿が見れて、飼い主さんは幸せでしょう。



この投稿に「本当にかわいい！」「見事なシンクロ！」などのリプライが寄せられました。一緒に暮らす家族としての仲のよさを感じさせる、ほっこりする投稿ですね。

