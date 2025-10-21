この福袋は大注目！

【福袋の中身】この内容は充実！「トリキ初の福袋」中身ラインナップはこちら

創業40周年の焼鳥屋「鳥貴族」から初の福袋「トリキの福袋」が登場。11月1日（土）から発売されます。

気になる中身は、ここでしか手に入らないオリジナルグッズ5点。

“トリッキー”のマスコットが収納できるシンプルなトートをはじめ、ブランケット、タオル、コルクコースター、A6メモが入っています。

さらに鳥貴族公式アプリで受け取れるギフト券3,000円分もついたオトク確定な内容！

11月1日（土）より全国の鳥貴族店舗で申込チケットを販売。合計3万セットの数量限定です。

各店舗のオープン時間から販売開始し、なくなり次第終了なので気になる方は早めのチェックを！ 詳しい注意事項は公式サイトでご確認を。

商品概要

商品名：トリキの福袋

価格：3,900円（税込）

発売日：2025年11月1日（土）

販売期間：2025年11月1日（土）〜12月12日（金） ※なくなり次第終了

販売数量：全店30,000セット

販売方法：各店舗にて申込チケットを販売（オンライン予約や取り置きは不可）

対象店舗：国内鳥貴族店舗全店（2025年9月末時点でのオープン店舗）※休業により豊中店、土山駅前店、竹ノ塚店、新宿歌舞伎町店、淡路店、今津店は除く。

セット内容：おでかけトリッキートート、ぬくぬく鳥貴族ブランケット、トリッキーのジャガードタオル、トリッキーコルクコースター（3枚入り）、鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA6メモ、鳥貴族公式アプリギフト券3,000円分（1,000円×3枚。利用条件：会計ごとに一人1枚まで。グループで複数枚利用時は「クエスト協力」が必要。ギフト券は公式アプリ内で配布される為、事前に鳥貴族公式アプリをダウンロードする必要があり）

購入制限：一人1個まで

※商品画像はイメージ。実際のデザインはイメージと異なる場合あり。