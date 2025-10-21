【即買い】「トリキ初の福袋」がオトク確定の神内容だよ〜！“ギフト券＆トリッキー激かわグッズ”満載の内容♪
この福袋は大注目！
【福袋の中身】この内容は充実！「トリキ初の福袋」中身ラインナップはこちら
創業40周年の焼鳥屋「鳥貴族」から初の福袋「トリキの福袋」が登場。11月1日（土）から発売されます。
気になる中身は、ここでしか手に入らないオリジナルグッズ5点。
“トリッキー”のマスコットが収納できるシンプルなトートをはじめ、ブランケット、タオル、コルクコースター、A6メモが入っています。
さらに鳥貴族公式アプリで受け取れるギフト券3,000円分もついたオトク確定な内容！
11月1日（土）より全国の鳥貴族店舗で申込チケットを販売。合計3万セットの数量限定です。
各店舗のオープン時間から販売開始し、なくなり次第終了なので気になる方は早めのチェックを！ 詳しい注意事項は公式サイトでご確認を。
商品概要
商品名：トリキの福袋
価格：3,900円（税込）
発売日：2025年11月1日（土）
販売期間：2025年11月1日（土）〜12月12日（金） ※なくなり次第終了
販売数量：全店30,000セット
販売方法：各店舗にて申込チケットを販売（オンライン予約や取り置きは不可）
対象店舗：国内鳥貴族店舗全店（2025年9月末時点でのオープン店舗）※休業により豊中店、土山駅前店、竹ノ塚店、新宿歌舞伎町店、淡路店、今津店は除く。
セット内容：おでかけトリッキートート、ぬくぬく鳥貴族ブランケット、トリッキーのジャガードタオル、トリッキーコルクコースター（3枚入り）、鳥貴族×マルマンコラボオリジナルA6メモ、鳥貴族公式アプリギフト券3,000円分（1,000円×3枚。利用条件：会計ごとに一人1枚まで。グループで複数枚利用時は「クエスト協力」が必要。ギフト券は公式アプリ内で配布される為、事前に鳥貴族公式アプリをダウンロードする必要があり）
購入制限：一人1個まで
※商品画像はイメージ。実際のデザインはイメージと異なる場合あり。