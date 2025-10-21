強盗騒ぎ以来、店の評判がガタ落ちしたため閉店を決断…アルバイトたちの反応は？
ドラマプレミア23「シナントロープ」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
──不可解な強盗をきっかけに、静かな日常は歪みはじめる──
街の小さなバーガーショップ「シナントロープ」を舞台とした、男女8人の青春群像ミステリー
【動画】強盗騒ぎ以来、店の評判がガタ落ちしたため閉店を決断…アルバイトたちの反応は？
“シナントロープ”に集められた都成(水上恒司)らバイトメンバーは、オーナーから衝撃の発表を聞かされる。強盗騒ぎ以来、店の評判がガタ落ちしたため、閉店を決断したらしい。
一同は別のバイトを探すよう促されるが、そこで水町(山田杏奈)が思い掛けないことを言い出す。経営を引き継いで店を続けたいというのだ。
突然の申し出に環那(鳴海唯)だけは協力を辞退したが、他の6人は今まで通りバイトを続けることを約束する。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
水上恒司、山田杏奈、坂東龍汰、影山優佳、望月歩、鳴海唯、萩原護、高橋侃、遠藤雄弥、アフロ、森田想、染谷将太
原作脚本
此元和津也(オッドタクシー)
監督・演出
山岸聖太
放送形態
解説放送あり
──不可解な強盗をきっかけに、静かな日常は歪みはじめる──
街の小さなバーガーショップ「シナントロープ」を舞台とした、男女8人の青春群像ミステリー
【動画】強盗騒ぎ以来、店の評判がガタ落ちしたため閉店を決断…アルバイトたちの反応は？
第3話「今日で店を閉めることになった」
“シナントロープ”に集められた都成(水上恒司)らバイトメンバーは、オーナーから衝撃の発表を聞かされる。強盗騒ぎ以来、店の評判がガタ落ちしたため、閉店を決断したらしい。
一同は別のバイトを探すよう促されるが、そこで水町(山田杏奈)が思い掛けないことを言い出す。経営を引き継いで店を続けたいというのだ。
突然の申し出に環那(鳴海唯)だけは協力を辞退したが、他の6人は今まで通りバイトを続けることを約束する。
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
水上恒司、山田杏奈、坂東龍汰、影山優佳、望月歩、鳴海唯、萩原護、高橋侃、遠藤雄弥、アフロ、森田想、染谷将太
原作脚本
此元和津也(オッドタクシー)
監督・演出
山岸聖太
放送形態
解説放送あり