◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク 2-1 日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクの周東佑京選手の乾杯の音頭にガヤが入りました。

勝った方が日本シリーズ進出となるソフトバンク対日本ハムの戦いは3勝3敗で最終戦へもつれ込む熱戦となりました。

ソフトバンクはモイネロ投手が7回1失点で流れを作ると、打線が優勝へ向けて熱い思いをみせつけ勝利をつかみ取りました。

祝賀会で選手会長の周東選手が乾杯の挨拶を務めます。選手らはお祝いのシャンパンを手に持ちはやる気持ちを抑えながら、周東選手の熱い言葉に耳を傾けます。

今年のソフトバンクのスローガンは「PS!（ピース）」。それをなぞって周東選手は「まだまだ登らないといけない山があるよねみんな。最後日本一というピースをそろえて今年のホークスのパズルは完成すると思う」と投げかけました。

それに選手らは「かっこいいやん！」とガヤをいれながら歓声を上げました。

日本一を懸け、阪神との日本シリーズに挑むソフトバンク。昨年の雪辱を果たし、2020年以来の日本一を目指します。