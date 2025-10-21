俳優の大泉洋が２１日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」に出演し、北海道の実家近くに熊が出没したことを明かした。

大泉はスペシャルコメンテーターとして３度目の出演という。番組では秋田、岩手の市街地に熊が出没ことを取り上げた。北海道でも熊による被害があり、可視化するための取り組みとして「ひぐまっぷ」という目撃情報などを元に地図上でアイコンで示したものがあることを伝えた。

大下アナが北海道での熊出没についてコメントを求めると、大泉は「住宅街に出ますからね」と返答。「わたしの実家のそばにも何度も出てるんです。今年は実家に帰るのが本気でちょっと怖い。親父によく聞くんです。熊はほんとに大丈夫？大丈夫だ！としか言わないですけど。そんな確証どこにあるのかと思うくらい出ちゃうんですよね」と案じた。

大下アナが熊の足跡や痕跡を見たことはあるかを尋ねると、大泉は「見たことはないです」とし、「今年は異常ですよね。ここまでの出没回数というのは。山にえさがないからなんでしょうね」と述べた。駆除に関して自治体に苦情が寄せられることもあり、大泉はこれについて「自分の実家の近くに出てしまったことを考えると、子供達が登校するとかさまざまな問題がありますから…住んでる人間からしたら駆除してもらうしかないかなと思います」と語った。さらに、熊が市街地に出没しないように議論をすることも必要ではと述べ、「駆除されたことに対して自治体に苦情がいって仕事にならないって言いますからね、その対応で。そこはまた考えなければならないのかなと思いますけど」と言葉を選びながら話した。