研ナオコ、6歳下夫の“顔出し”お祝いショット添え誕生日を祝福「いつまでもダンディ〜」「ご夫婦の幸せがでてるなぁ〜」「愛を感じます！」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が20日、自身のインスタグラムを更新。夫が66歳の誕生日を迎えたことを報告し、バースデーケーキを前に笑みを見せる夫の“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「いつまでもダンディ〜」研ナオコの6歳下夫の“顔出し”お祝いショット ※7、8枚目
研の夫は、芸能事務所の社長で研の仕事と生活をサポートする野口典夫氏。
投稿では「本日、お父さんの誕生日 ケーキとタカミーの記念のワインでお祝いしました」と明かし、夫の近影や数人でグラスで乾杯する様子など複数枚の写真をアップ。「おめでとう」と祝福した。
コメント欄には「旦那様！お誕生日おめでとうございます」「いつまでもダンディ〜」「可愛いケーキですね〜」「ご夫婦の幸せがでてるなぁ〜って感じちゃいましたぁ〜」「愛を感じます！」「ご夫婦仲良くてほのぼのします」「いつまでも夫婦仲良く健康で過ごして下さいね〜」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
