「ア・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルージェイズ４−３マリナーズ」（２０日、トロント）

ドジャースのワールドシリーズの相手が決まった。ブルージェイズがマリナーズとの大激闘を制し、４勝３敗。３２年ぶりのワールドシリーズ進出を決めた。

劇的な展開だった。ブルージェイズは２点を追う七回１死二、三塁の絶好機でスプリンガーが値千金の逆転３ラン。２勝３敗の劣勢から逆転でマリナーズを撃破し、本拠地が熱狂に包まれた。

ドジャースは今季、ブルージェイズと８月９日から３連戦。カーショー、スネル、グラスノーが先発し、２勝１敗だった。大谷は２戦目に４０号、３戦目に４１号を放っている。

ナ・リーグ優勝決定シリーズではブルワーズをスイープで撃破。この日は本拠地ドジャースタジアムで、ア・リーグ優勝決定シリーズの試合中継を大型ビジョンに放映しながら練習した。

ゲレロ、スプリンガーら強力打線のブルージェイズはシーズンを９４勝６８敗。ポストシーズンではヤンキース、マリナーズを破りワールドシリーズ進出を決めた。

ワールドシリーズはトロントで２４日（日本時間２５日）から開幕する。