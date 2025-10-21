ドジャース ＷＳの相手はブルージェイズに決定 今季対戦で大谷は２発 日本時間２５日から敵地で開幕
「ア・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルージェイズ４−３マリナーズ」（２０日、トロント）
ドジャースのワールドシリーズの相手が決まった。ブルージェイズがマリナーズとの大激闘を制し、４勝３敗。３２年ぶりのワールドシリーズ進出を決めた。
劇的な展開だった。ブルージェイズは２点を追う七回１死二、三塁の絶好機でスプリンガーが値千金の逆転３ラン。２勝３敗の劣勢から逆転でマリナーズを撃破し、本拠地が熱狂に包まれた。
ドジャースは今季、ブルージェイズと８月９日から３連戦。カーショー、スネル、グラスノーが先発し、２勝１敗だった。大谷は２戦目に４０号、３戦目に４１号を放っている。
ナ・リーグ優勝決定シリーズではブルワーズをスイープで撃破。この日は本拠地ドジャースタジアムで、ア・リーグ優勝決定シリーズの試合中継を大型ビジョンに放映しながら練習した。
ゲレロ、スプリンガーら強力打線のブルージェイズはシーズンを９４勝６８敗。ポストシーズンではヤンキース、マリナーズを破りワールドシリーズ進出を決めた。
ワールドシリーズはトロントで２４日（日本時間２５日）から開幕する。