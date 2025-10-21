お笑いコンビ・華丸大吉の大吉が２１日、ＮＨＫ「あさイチ」で、相方・華丸の、行きすぎたビュッフェ愛を暴露した。

この日は「ビュッフェ＆食べ放題満喫のワザ」がテーマ。実は「独自のビュッフェ論」を持っているという華丸が「華丸流ビュッフェ３カ条」を紹介した。

華丸は「専門は朝食バイキングです」と言って笑わせた後「料理を取る前に下見をする」「盛り付けは『彩り』と『８割の美学』」「オムレツには釣られない」の３カ条を紹介。大吉は、「衝撃を受けた。下見なんてやるんだ」と言うと、華丸は「動線もですよ。見る事で、後半のいいやつを盛り付けようとしたら腹一杯とかね」と下見の重要さを熱弁。

さらに６分割や９分割されている皿についても必ず「１つ空ける」といい、その理由は「そこを醤油皿にする」というアイデアも。オムレツについては「あそこで足止めを食らう。あそこに並んじゃうと…。他にも卵料理はあるから」とコメント。これには専門家から、ライブキッチンにしているのはレストランの自信の表れだからぜひ食べて欲しいと反論されるも、「あれは見た目あそこが最高記録。口に入れるとそうでもない」などと言い出し、大吉が横から「口いれたらそうでもないとか言い出した。私が助け舟を」と苦笑した。

さらに大吉は「明日、朝食バイキングですよみたいに言われると、華丸さん、夜に真っ暗なレストランをのぞいている」と驚きの行為を暴露。鈴木奈穂子アナらが「ええ！」と驚くと、華丸は「下見ですよ」「そういうのがＯＫのホテルね」とサラリ。副島淳が「事前調査がエグイ」と驚くと華丸は「たたずまいというかね。気持ちを作っていくというね」と苦笑していた。