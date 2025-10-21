º£Ç¯¤â³«ºÅ!¤«¤±Ž¥¤Ö¤Ã¤«¤±Ž¥¤Þ¤¼¤¦¤É¤ó¤Ç´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¤ò³Ú¤·¤â¤¦!
¿©¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÃµµá¤·¡¢¼ê¤Å¤¯¤êŽ¥¤Ç¤¤¿¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»¾´ô¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹Ž¢´ÝµµÀ½ÌÍŽ£¤Ï¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç³ÆÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ä¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÃÏ°è¸ÂÄê¤Î¤¦¤É¤ó¾¦ÉÊ¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë´ë²èŽ¢¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47Ž£¤ò¡¢2025Ç¯10·î21Æü(²Ð)¤è¤ê¼Â»Ü¡£ ºòÇ¯¤Ï³øÍÈ¤²¤¦¤É¤ó¤Î¤Ä¤±½Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤«¤±¤¦¤É¤óŽ¥¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤óŽ¥¤Þ¤¼¤¦¤É¤ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¤è¤ê¤â¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¡È´°Á´¿·ºî¡ÉŽ¢¤¦¤É¤óŽ£¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎŽ¢¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47Ž£¤Ï¡¢¤«¤±Ž¥¤Ö¤Ã¤«¤±Ž¥¤Þ¤¼¤¦¤É¤ó!
Ž¢¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47Ž£¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Á´¹ñ¤ÎÌÍ¿¦¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ì¥·¥Ô¤ò¸øÊç¡£Á´¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿300°Ê¾å¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ò¤È¤Ä°ì¤Ä¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¡¢¼ÒÆâ¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¹ØÇã¡¢±Ä¶È¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÉôÌç¤È¤È¤â¤Ë»îºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¼ÒÆâ³°´Þ¤á1,000¿Í°Ê¾å¤¬·È¤ï¤ê¡¢Ìó1Ç¯¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤ÎËö¤Ë¡¢¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤ò¤«¤±¤¿47¼ïÎà¤Î´°Á´¿·ºî¾¦ÉÊ¤¬´°À®¡£
ÌÍ¿¦¿Í¤¿¤Á¤ÎŽ¢¼êŽ£¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Î¤¦¤É¤ó¤Ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©Ê¸²½¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÌ£¤ò¡¢º£Ç¯¤ÏŽ¢¤«¤±¤¦¤É¤óŽ£Ž¢¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤óŽ£Ž¢¤Þ¤¼¤¦¤É¤óŽ£¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¡á¥Ýー¥ë¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó♡¥¢¥É¥ô¥§¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥Àー¤â¡ª
¤¤¤¶¼Â¿©!!
¥á¥Ç¥£¥¢Àè¹Ô»î¿©²ñ¤Ë¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎŽ¢ÄÒ¤±¤Þ¤°¤íÅ·¤È¾Æ¤¤Í¤®¤Î¤Í¤®¤Þ¤¦¤É¤óŽ£¤ÈÄ¹Ìî¸©¤ÎŽ¢°ÂÆÞÌî(¤¢¤Å¤ß¤Î)¤ï¤µ¤Ó¤ÈÌîÂôºÚ¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤óŽ£¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÅìµþÅÔ¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó¤«¤é¤´¾Ò²ð¡£
ÅìµþÅÔ¤ÎŽ¢ÄÒ¤±¤Þ¤°¤íÅ·¤È¾Æ¤¤Í¤®¤Î¤Í¤®¤Þ¤¦¤É¤ó(ÊÂ890±ß¡¢Âç1,070±ß)Ž£¤Ï¡¢¹¾¸ÍÈ¯¾Í¤Î¤Í¤®¤ÞÆé¤ò¤¦¤É¤ó¤Ë¡£¾ßÌýÄÒ¤±¤Î¤Þ¤°¤íÅ·¤È¾Æ¤¤Í¤®¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤!½ÕµÆŽ¥¤¨¤Î¤¤Î¥Ð¥éÅ·¤âÇ»¤¤ÌÜ¤Î½Ð½Á¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó¤Ï²¹¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¡£
¼¡¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ìî¸©¤ÎŽ¢°ÂÆÞÌî(¤¢¤Å¤ß¤Î)¤ï¤µ¤Ó¤ÈÌîÂôºÚ¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤óŽ£¡£Ä¹Ìî¸©¤Ë10Ç¯´Ö½»¤àÌÍ¿¦¿Í¤¬¿©Ê¸²½¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Ä¹Ìî¸©Ì±¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾»ºÉÊŽ¢°ÂÆÞÌî¤ï¤µ¤ÓŽ£¤ä¿©Âî¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëŽ¢ÌîÂôºÚŽ£¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ³«È¯¡£²Ö³ï¤â»ÅÎ©¤Æ¤Ë»È¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿1ÇÕ¤Ç¤¹¡£¤È¤í¤í¤Î¤Í¤Ð¤Í¤Ð´¶¤äÌîÂôºÚ¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤Ê¤É¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó¤Ï²¹Îä¤«¤é¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£(¤ï¤µ¤Ó¤Î¤ß°ÂÆÞÌî»º¤ò»ÈÍÑ)
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ÎÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¹ë²Ú¤Ë!
Ž¢¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47Ž£¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤´ÝµµÀ½ÌÍ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤òº£Ç¯¤â¼Â»Ü¡£Ž¢¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47Ž£¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ë¤È¡¢1ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥×¤ò1¸ÄÉÕÍ¿¡£½¸¤á¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÁ´Éô¤Ç5¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤ò¡¢¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Û¥Æ¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥íー&¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡¢¥¹¥¿¥ó¥×10¸Ä¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢Á´47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¡È¤ï¤¬¤Þ¤Á¡É¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¿©ºà¤ò¤ªÆÏ¤±¡£(47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Á´¤Æ¤Î¿©ºà¤¬ÆÏ¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎŽ¢¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47Ž£¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊ³¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ÇÕ¤ò¤´¾ÞÌ£¤¢¤ì!
¤¦¤É¤ó¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹ÌÍ¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¦¤É¤ó¤ËºÇ¹â¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿47¼ïÎà¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌÍ¿¦¿Í¤Î¤¦¤É¤ó°¦¤ÈÃÏ¸µ°¦¤Î·ë¾½¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Á¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢è§¤Ç¤¿¤Æ¤Î¤¦¤É¤ó¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö:2025Ç¯10·î21Æü(²Ð)～¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ:Á´¹ñ¤Î´ÝµµÀ½ÌÍ¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤êÉÔ²Ä