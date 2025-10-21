「いちじくネイルのつもりだったけど完全にミョウガ」



【写真】秋らしい深みのある色合いの素敵なネイル…これは「ミョウガ」だ！

そんなひと言とともに投稿された、グラデーションのネイルカラーの爪と、ミョウガを写した写真が「X」で話題になりました。深みのある赤褐色から辛子色に変化していく色味が、確かにとても似通っていますね…！



投稿には記事執筆時点で「11万件」もの「いいね」がつき、楽しいコメントが寄せられました。



「完全に一致wwwww可愛いwwwww」

「擬態」

「偶然とは思えないくらいミョウガ笑」



写真をポストしたのは「アコ」（@aAaA_kokoko_）さん。アコさんはコスメとスキンケアが好きな20代のOLさんです。



「イチジク」をイメージしていたネイルが「完全にミョウガだった」ことに気づいた時のことをアコさんにお聞きしました。



夕食の準備中に気がついた

――「冷奴にのせよ〜って切ってたら、え…爪もミョウガなんだけど！？ってなった」とリプライでおっしゃっていましたが…。



先日いちじくパフェを食べに行く予定があり、それに合わせていちじくの皮をイメージしたセルフネイルをしました。後日夕食の準備をしている時に、ミョウガの色とめちゃくちゃ似てるじゃん！と気づきました。



――セルフネイルだったのですね、とても綺麗なグラデーションです。ポストに大きな反響がありました。



こんなにバズるとは思わず、とてもびっくりしています！そして肯定的な意見が多かったのがうれしかったです。素人のセルフネイルがこんな大勢の人に見られて褒められることって中々ないことだと思うので…（笑）。



――印象に残ったコメントは？



焼き芋にも似てるというリプが印象に残っています。確かに秋って紫と黄色の食べ物多いな〜と思いました。



着こなしのワンポイントに

アコさんは「ミョウガネイル」について「秋らしい色合いでとても気に入っています！」といい、どんなファッションとあわせて楽しみたいかについては「白や黒などモノトーンの服に合わせたいと思っています。服の彩度を低くすることで、ネイルの色味がワンポイントになって映えそうだな〜と思います！」としています。



（まいどなニュース特約・山本 明）