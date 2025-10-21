「犬に『お耳ないねぇ』って話してたら あるよって見せてくれた」



【動画】「お耳がないねえ」→丸い頭からお耳がぴょこん

そんなコメントが添えられた動画が大きな話題を呼んでいます。映っているのは、ポメラニアンの「ぽん」ちゃん（5歳・男の子）。飼い主さんの両膝にアゴをちょこんとのせ、甘えたような表情を浮かべています。ふわふわの真っ白な被毛に包まれ、お耳は後ろに倒れて見えず、一見するとアザラシのような姿です。



ところが、飼い主さんが「お耳ないねぇ」と声をかけるとーー



「ちゃんとありますよ」と言わんばかりにお耳をゆっくりぴょこんと立てました。



終始つぶらな瞳で見つめながら、お耳を披露する仕草に18万件超の“いいね”が寄せられ、大反響を呼んでいます。投稿したのは、Xユーザー・ぼく、ポメラニアンのぽんちゃん！さん（@boku_ponchan）。今回、そのときの様子を伺いました。



まさかの“変身ショット”に大反響

ーー撮影時の状況について教えてください。



「おやつの時間に『おやつ食べる人〜！』と呼んだら膝にピトッとお顔を乗せるので、この時はその様子を撮っていました。いつもアザラシのようにまん丸になるのですが、それがかわいらしくて『かわいいねぇ。お耳ないねぇ』と話していたらお耳をピョコッと見せてくれたという感じです」



ーーどんなときにこのようにお耳が動きますか。



「話を聞いているときや、状況を把握しようとしているときなどにピコピコしているような気がします」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「この動画を撮る前はソファーでくつろいでいたので、おやつを食べたらまたすぐソファーに戻って行きました（笑）」



ーー意思疎通ができていると感じるのはどんな瞬間ですか。



「『ぽんちゃんも一緒に行く？』などと話しかけるとお耳を倒して嬉しそうに飛び乗って来たり、ぽんちゃんが私に前足でトントンと、して欲しいことを伝えてくるときなどですね」



お耳ぴょこんの愛らしい反応は、多くの人を笑顔にしました。コメント欄にはこんな声が並んでいます。



「アザラシからの大変身」

「か、かわいすぎる…！」

「耳出してくれてかわいい」

「にょきって生えてきましたね」

「かわいすぎてちょっと泣きそう」

「そのやり取りだけで癒やし力100％」

「ピョコって出すのがかわいすぎる！」

「これ凄いかわいい！！ アザラシの赤ちゃんみたい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）