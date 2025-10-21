オンラインのサポートやスクールを運営しながら、お悩みを解決するオンライン片付け専門家・伊藤かすみさんは「片づけの一歩は思考から！」と提唱し、これまで800名以上の片付けを手助けしてきました。今回の記事では、その伊藤さんが考える「衣替えのテクニック」をお伝えします。

見える化、適性量、まとめる…コレで＜スッキリ片付いたキッチン＞に見える！

* * * * * * *

「衣替えの季節」とはいえ…

秋は衣替えの季節です。

とはいえ最近は、暦の上では秋でもまだまだ「まだ半袖を片付けるのは早いかな」と迷う暑い日もあり、季節の移り変わりが読みにくくなっています。カレンダー通りに一気に入れ替えるのではなく、気候に合わせて少しずつ対応されている方も多いと思います。

衣替えは、次の季節の服をただ準備するためだけではなく、「去年着なかった服」や「今年も着るか分からない服」を見極める、絶好の機会でもあります。

気づかないうちにクローゼットがパンパンになっている……という方は、ぜひ衣替えシーズンを「クローゼットを整えるきっかけ」として、取り組んでいただきたいと思います。今ここで、クローゼットにある服を整理しておくと、その後の収納もぐっとラクになるはずです。

そこで今回は、クローゼットをすっきり整えるための片付けのコツをお伝えしたいと思います。

一歩ずつ進める

なお前提として、クローゼットを整えるとき、つい「全部出して一気にやらなきゃ」と思いがちです。しかし、現実的には時間も体力も必要ですし、途中で嫌になってしまう方も多いものです。

クローゼットの中を整理するとき、まず大切なのは「負担を減らす」こと。私がおすすめしているのは、無理に1日ですべて終わらせるのではなく、少しずつ見直していく方法です。

例えば、今日はハンガーにかかっている5着だけを見る、あるいは引き出し1段だけ見る、などと小さな単位に区切って取り組んでみましょう。

小さな達成感を積み重ねることで、クローゼット整理が続けやすくなります。

手放す判断基準

「この服はまだ着るのか」「もう着ないか」「手放すべきか」などの判断に迷う方もいらっしゃると思います。まずは、自分の判断基準を考えてみることが大切です。例えば、次の判断基準などで選別するのもいいでしょう。

＜ほつれや汚れがないか＞…服がほつれていたり、汚れていたりしたら着ないと自分で判断できる場合

＜今の体型にサイズが合っているのかどうか、似合うのかどうか＞…若い頃からの服がたくさんある場合

＜今の自分のライフスタイルに合っているかどうか＞…仕事や暮らし方が変わっている場合

上記のような基準を最低２つは持って判断軸として考えると、判断がとても楽になります。

片付けは「考えること悩むことで疲れる」ので、疲れない片付けをすることが楽に継続できる作業となります。きっと思い切って手放せるでしょう。

ルールをつくる

とはいえ、仮にサイズが合わなくなってしまっても、お気に入りだった洋服は手放し難いもの。そんなときのために、ルールを決めておくと「残す／手放す」の判断がぐっと楽になります。例えば、

・2シーズン（春夏・秋冬など）様子を見てみて、それでも着なかったら手放す

・かなり昔の服は、一度袖を通してみて考える

・「その服が無くってしまったら、もう一度買い直したいと思うか？」と想像してみる

さらに、自分のパーソナルカラーに合うかどうかも良い判断材料になります。診断をしてもらったことがない人は、「顔映りが良いな」と感じる色や、着ていると褒められることが多い服だけを残すと良いでしょう。

また、数のバランスを取るルールを決めておくのも有効です。例えば「新しい服を2着買うなら、不要な服を2着手放す」といった具合です。こうしたルールを取り入れることで、クローゼットに服が増えすぎるのを防ぎ、常に一定の量を保つことができます。

衣替えは、単なる収納の入れ替え作業ではありません。これから先の暮らしをどう快適にしていくかを考えるひとつのきっかけになります。季節ごとに持ち物と向き合い、自分の人生にとって必要なものを必要なだけ残す。この繰り返しが、クローゼットを心地よい空間に整えていくのだと思います。

見た目も機能も整う収納ポイント

ここまでで、残す服と手放す服がはっきりしてきたかと思います。次のステップは、残した服を「どう収納するか」です。



（写真：Adobe Photo Stock）

＜収納グッズはむやみに買わない＞

まず大事なのは、最初から収納グッズを増やさないこと。新しい収納グッズを買い足す前には、まず整理することが先決です。必要になってから、シンプルで中身が見やすいケースやボックスを選びましょう。

＜ハンガー＞

クローゼットが雑然として見えるのは、意外にも「色や形がバラバラのハンガー」が要因なことも。同じ種類のハンガーに統一すると、一気に整って見えますので、ぜひお試しを。

＜ハンガーに掛ける収納＞

ハンガーに掛けるか、畳んで収納するかの基準は「シワになりやすいかどうか」。ジャケットやワンピース、スカート、ブラウスなどはシワがつきやすいため、ハンガーに掛けて保管するのが基本。掛けておくことで、着たいときにアイロンをかけずにすぐ着られるというメリットもあります。

＜たたむ収納＞

逆に、ニットやTシャツ、デニムなどシワになりにくいものは畳んで収納しましょう。引き出しに入れるときは積み重ねると下の服が取り出しにくくなるので、立てて並べると一目で分かりやすく、出し入れもしやすくなります。

＜小物類＞

ベルトやスカーフといった小物は、引き出しや浅いケースにまとめて収納するのがおすすめです。中身が見えないと結局使わなくなってしまうので、透明の仕切りやケースを使うと便利。どこに何があるのか一目でわかり、出し入れもラクになります。特に、冠婚葬祭用の服や小物は一式でまとめて保管しておくと、急な予定が入っても慌てずに対応できるでしょう。

定量を見極めて、心地よいクローゼットに

クローゼットに限りませんが、収納を考えるときに忘れてはいけないのが、「定量を見極める」という視点です。

さきほど収納グッズのところでも触れましたが、クローゼットの容量に対して不便を感じるようになったら、まずは収納を増やすのではなく、持っている服の量の調整を考えてみましょう。

身体は１つです。収納を増やせば一時的に収まりますが、根本的な解決にはなりません。

整理されたクローゼットには日常生活をスムーズにするメリットもあります。朝の身支度がぐっと楽になり、服を選ぶ時間も短縮でき、時間に余裕が生まれます。似合う服だけが残ることで、自分自身の満足度も上がり、「おしゃれ」が自然に整っていきます。

量を見直して、必要なものだけが気持ちよく収まっている状態になると、クローゼットは驚くほど使いやすくなります。

衣替えのたびに季節ごとの服をぎゅうぎゅうに詰め替えるのではなく、必要なものが一年を通して取り出しやすく並んでいるクローゼットを目指して、無理に一気にではなく、できるところから少しずつ整えてみてくださいね。