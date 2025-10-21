【同居NG？私、良義母なのに】旦那はわかってくれない！我慢し続けた結果＜第13話＞#4コマ母道場
いつも誠心誠意尽くしていた相手に、たまには頼ろうとして拒否されたら……あなたはどう思いますか？ 「今までいろいろしてあげたのに」と怒りが湧いてくる人もいれば「仕方がない」と受け入れる人もいるでしょう。今回はお嫁さんに誠心誠意尽くしたお義母さんのお話です。
第13話 私はひどい嫁？【クミの気持ち】
【編集部コメント】
今までクミさんがお義母さんに文句も言わず従ってきたのは、マサヨシさんの親だからです。悪口を言わなかったのは配慮です。それなのにいつの間にか、嫁姑関係が良好なもので、クミさんが喜んで同居すると思っていたマサヨシさん。クミさんは、ハッキリ言わないと伝わらないのだと悟りました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
