【同居NG？私、良義母なのに】旦那はわかってくれない！我慢し続けた結果＜第13話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

いつも誠心誠意尽くしていた相手に、たまには頼ろうとして拒否されたら……あなたはどう思いますか？　「今までいろいろしてあげたのに」と怒りが湧いてくる人もいれば「仕方がない」と受け入れる人もいるでしょう。今回はお嫁さんに誠心誠意尽くしたお義母さんのお話です。

第13話　私はひどい嫁？【クミの気持ち】



【編集部コメント】

今までクミさんがお義母さんに文句も言わず従ってきたのは、マサヨシさんの親だからです。悪口を言わなかったのは配慮です。それなのにいつの間にか、嫁姑関係が良好なもので、クミさんが喜んで同居すると思っていたマサヨシさん。クミさんは、ハッキリ言わないと伝わらないのだと悟りました。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・みやび