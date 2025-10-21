¡ÖºòÆü¤Þ¤Ç¤Î»Ñ¤È¤ÏÁ´Á³¡Ä¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²¦²ñÄ¹¡¢¾ëÅçCBO¤éÀä»¿Áê¼¡¤¤¤ÀCSÆÍÇËÆ³¤¤¤¿à±¢¤ÎMVPá
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Âè6Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±Àï¤Ç¤Ï¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¿ù»³°ì¼ù¤¬Å´ÊÉ¤Î¥ê¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢ÀîÀ¥¹¸¤Î°ìÂÇ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Á¡¼¥à¼óÇ¾¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Àà±¢¤ÎMVPá¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢¤¿¤¿¤¨¤¿Áª¼ê¤Ë¤¢¤²¤¿°ì¿Í¤Ë³¤ÌîÎ´»Ê¤¬¤¤¤¿¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥â¥¤¥Í¥í¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¾¾ËÜ¡ÊÍµ¼ù¡Ë¡¢¿ù»³¡Ê°ì¼ù¡Ë¡£ºÇ¸å¤Î¿ù»³¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢·´»Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶¤á¡£¤Û¤ó¤È¤Ë³¤Ìî¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿ÇÛµå¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¾Þ»¿¤·¤¿¡£
¡¡²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤âÂ³¤¯¡£¡Ö³¤Ìî¤Î¥ê¡¼¥É¤òË«¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡£º£Ç¯¤«¤é¥á¥¤¥ó¤Ç¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤Û¤á¤Á¤®¤ë¡£Æó¿Í¤Î¾Þ»¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤¿¤ÎÅê¼ê¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢±É´§¤ò´öÅÙ¤â¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¿Ì¾Êá¼ê¤Î¾ëÅç·ò»ÊCBO¤â¤À¡£
¡¡¡Ö³¤Ìî¤¬¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤ó¡£ËÜ¿Í¤âÇº¤ó¤À¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ËÜÍè¤Îº£Ç¯¤¦¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¥Ù¡¼¥¹ÈÄ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¾¡Éé¤·¤Æ¡£³¤Ìî¤Î³Ð¸ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡£ºòÆü¤Þ¤Ç¤Î³¤Ìî¤Î»Ñ¤È¤ÏÁ´Á³¡×
¡¡Âè6Àï¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¡£¾ëÅçCBO¤Ï³¤Ìî¤ËÂÐ¤·¡¢2¿Í¤¤ê¤Ç10Ê¬¶á¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë²£ÊÂ¤Ó¤Ç¹ø¤«¤±¡¢¤ª¸ß¤¤Á°¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹»Ñ¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ëÅçCBO¤Ï¡Ö¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤¡¢Ëã¿ý¤ÎÌò¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤Ý¤¯²ñÏÃÆâÍÆ¤ò¤Ï¤°¤é¤«¤·¤¿¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤òÁ°¤ËÇÛµåÌÌ¤ä¿´¹½¤¨¤òÀâ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æº£µ¨82»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿³¤Ìî¡£à³åá¤¬ÃíÆþ¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¤á¤¶¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹ÃÈåÂóÌé¤¬µð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ë¤ÏÀµÊá¼ê¸ÇÄê¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï³¤Ìî¤¬Â¿¤¯¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤íÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦ËÜÅö¡¢ºÇ¸å¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿³¤Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤âCS¤âÆÀ¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤êÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤Ìî¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤ê¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿°ì²ó¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤¹¤Ç¤ËºÇ¸å¤Î»³¤ò¸«¿ø¤¨¤ë»Ñ¤ËÉÔ°Â¤Î¿§¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀµÊá¼ê¤é¤·¤¯¤ê¤ê¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë