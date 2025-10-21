西武が30日スタート秋季C日程＆参加選手発表 南郷は武内夏暉や西川愛也、所沢は高橋光成や今井達也ら参加 メンバー一覧

西武が30日スタート秋季C日程＆参加選手発表 南郷は武内夏暉や西川愛也、所沢は高橋光成や今井達也ら参加 メンバー一覧