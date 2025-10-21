西武が30日スタート秋季C日程＆参加選手発表 南郷は武内夏暉や西川愛也、所沢は高橋光成や今井達也ら参加 メンバー一覧
西武は21日、今月30日から宮崎県日南市南郷町（南郷中央公園）と埼玉県所沢市（カーミニークフィールドなど）で行う秋季キャンプのメンバーを発表した。期間は11月17日までで、休養日は両会場ともに11月3、8、13日。
メンバーは次の通り。
◆南郷秋季キャンプ 隅田知一郎、佐藤隼輔、武内夏暉、山田陽翔、成田晴風、狩生聖真、篠原響、宮澤太成、三浦大輝、冨士大和、佐藤爽、古賀悠斗、柘植世那、古市尊、是澤涼輔、仲田慶介、齋藤大翔、源田壮亮、山村崇嘉、滝澤夏央、村田怜音、渡部聖弥、蛭間拓哉、古川雄大、西川愛也、仲三河優太、岸潤一郎
◆所沢秋季キャンプ 上田大河、渡邉勇太朗、高橋光成、與座海人、松本航、田村伊知郎、糸川亮太、甲斐野央、ボー・タカハシ、羽田慎之介、杉山遙希、今井達也、佐々木健、黒木優太、黒田将矢、中村祐太、平良海馬、菅井信也、浜屋将太、上間永遠、シンクレア、森脇亮介、川下将勲、木瀬翔太、牧野翔矢、龍山暖、野田海人、児玉亮涼、外崎修汰、元山飛優、佐藤太陽、平沢大河、高松渡、古賀輝希、野村大樹、谷口朝陽、金子功児、福尾遥真、平沼翔太、林冠臣、奥村光一、ラマル、澤田遥斗、オケム