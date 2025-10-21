女子2億円大会の組み合わせ発表 渋野日向子は河本結、大里桃子との“黄金組”
＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 事前情報◇21日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円のビッグトーナメント「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」が23日（木）から4日間の日程で開催される。これに先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。
≪写真≫シャフトのチョイスが独特！ 2億円大会に挑む渋野日向子のセッティングは？
3週連続での出場となる渋野日向子は、同じ黄金世代の河本結と大里桃子との注目グループに組み込まれた。初日は午前8時10分に10番からティオフする。昨年覇者のイ・ミニョン（韓国）は岩井明愛、神谷そらと同組。2週連続優勝を狙う木村彩子は岩井千怜、金澤志奈とのグルーピングになった。渋野、岩井姉妹と同じく米ツアーで戦う西村優菜は佐久間朱莉、櫻井心那と同組。2023年大会覇者の菅沼菜々は柏原明日架、木戸愛と回る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
グリップローテーションで加速!? 渋野日向子が飛ばせる理由を解明〈写真〉
第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
渋野日向子が日本残り2戦へ「やるべきことをやって、砕けるなら砕ける」
比べて分かった！ 原英莉花と河本結は同じフェードだけど下ろし方が違う〈写真〉
≪写真≫シャフトのチョイスが独特！ 2億円大会に挑む渋野日向子のセッティングは？
3週連続での出場となる渋野日向子は、同じ黄金世代の河本結と大里桃子との注目グループに組み込まれた。初日は午前8時10分に10番からティオフする。昨年覇者のイ・ミニョン（韓国）は岩井明愛、神谷そらと同組。2週連続優勝を狙う木村彩子は岩井千怜、金澤志奈とのグルーピングになった。渋野、岩井姉妹と同じく米ツアーで戦う西村優菜は佐久間朱莉、櫻井心那と同組。2023年大会覇者の菅沼菜々は柏原明日架、木戸愛と回る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ヘビを投げてご満悦のシブコ【写真】
グリップローテーションで加速!? 渋野日向子が飛ばせる理由を解明〈写真〉
第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
渋野日向子が日本残り2戦へ「やるべきことをやって、砕けるなら砕ける」
比べて分かった！ 原英莉花と河本結は同じフェードだけど下ろし方が違う〈写真〉