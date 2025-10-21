これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆21日(火)これからの天気

午後も雲が広がり、スッキリとしない天気が続くでしょう。

雨がぱらつく可能性もありますので、お出かけの際は折り畳みの傘を持っておくと安心です。

降水確率は、下越や山沿いでやや高いところが多くなっています。



◆21日(火)の予想最高気温

日中の最高気温は、14～17℃の予想です。

各地ともこの時期としては低く肌寒いでしょう。体調を崩さないよう暖かくしてお過ごしください。