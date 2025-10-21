午後もスッキリしない天気、雨がぱらつく可能性も【これからの天気(21日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆21日(火)これからの天気
午後も雲が広がり、スッキリとしない天気が続くでしょう。
雨がぱらつく可能性もありますので、お出かけの際は折り畳みの傘を持っておくと安心です。
降水確率は、下越や山沿いでやや高いところが多くなっています。
◆21日(火)の予想最高気温
日中の最高気温は、14～17℃の予想です。
各地ともこの時期としては低く肌寒いでしょう。体調を崩さないよう暖かくしてお過ごしください。
