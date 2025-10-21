Perfume、東京ドーム公演の映画館上映が決定 コールドスリープ前の“最後のライブ”を全国で
Perfumeが9月に開催した東京ドーム公演『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME』の映画館上映が決定した。対象となるのは、9月23日の2日目公演で、11月25日から全国47都道府県の映画館にて上映される。
【写真】「みんな輝いてる、素敵」Perfume＆城田優との5ショットを披露した佐藤健
同公演は、結成25周年およびメジャーデビュー20周年の集大成として行われた2Days公演で、Perfumeにとっては5年ぶりの東京ドームライブとなった。また、直前には、Perfumeが来年から“コールドスリープ”に入ることが発表され、本公演はその直後に開催された“最後のライブ”として大きな注目を集めた。
これまでグループを支えてきたファンへの感謝と、Perfumeの歩みを象徴するような緻密な演出で観客の感動を呼んだ公演を、大スクリーンで追体験することができる。
上映は11月25日から3日間にわたり、昼・夜の複数回にわたって実施。チケットはファンクラブ「P.T.A.」会員向け先行受付が10月22日から、一般発売が11月14日から開始される。
