◇MLBア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 ブルージェイズ 4-3 マリナーズ(日本時間21日、ロジャースセンター)

ナ・リーグを制し、2年連続のワールドシリーズ進出を決めたドジャース。この日、対戦相手がブルージェイズに決まりました。

ア・リーグのリーグ優勝決定シリーズは最終戦までもつれる熱戦となりました。地区優勝を果たし勝率でもトップ2となっていた第1シード・ブルージェイズと、第2シード・マリナーズによる対戦は、第4戦まではそれぞれが敵地で勝利し、2勝2敗とします。第5戦では、マリナーズが中盤に逆転を許すも、終盤に満塁弾などで再び勝ち越しての勝利。本拠地でワールドシリーズ進出へ王手をかけました。するとブルージェイズの本拠地に戦いの場を移して行われた第6戦では、声援を糧に序盤から得点を重ねたブルージェイズが勝利。こちらも本拠地で王手をかけました。

日本時間21日に迎えた最終第7戦。マリナーズが初回に先制するも、即座に追いつかれます。それでもマリナーズは本塁打王カル・ローリー選手のHRなどで得点を重ね、2点リードと試合を優位に進めました。しかし7回、ブルージェイズのジョージ・スプリンガー選手に逆転3ランを放ち1点を勝ち越し。そのままブルージェイズが勝利しました。

ワールドシリーズ進出という球団初の快挙へ熱戦を見せていたマリナーズでしたが、あと一歩及ばず。これでドジャースのワールドシリーズの相手がブルージェイズに決定し、初戦の開催地もロジャースセンターに決まりました。